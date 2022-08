Číňané ukázali na výstavě své nejlepší roboty. Mají i robohasiče do 1000 °C

„Narozdíl od průmyslových robotů se ti naši nesnaží o to, aby byli výkonnější či snad silnější než lidé a zvedali těžké objekty. Na to se nezaměřujeme. Víc nám jde o lepší interakci mezi lidmi a roboty nebo o vyjádření emocí. Zjistili jsme, že dost firem ze sektoru služeb přesně tohle potřebuje,“ vysvětlil Li Po-jang, šéf společnosti EX Robots.