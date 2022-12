Co dokážou podvodné wifi. Stačilo projít kolem a data byla pryč

Mobilní zařízení už dnes nejsou schránkou pouze pro ukládání telefonních čísel, naopak v sobě uchovávají mnoho citlivých údajů. Od fotografií přes kontaktní údaje, hesla až po přístupy do on-line bankovnictví.

To všechno jsou přesně informace, které internetové podvodníky zajímají. Za účelem jejich získání mohou využít mimo jiné i veřejnou wifi síť.

„Obecně jde o fakt, že nikdy nevíte, kdo veřejnou wifi síť skutečně provozuje a jaké má úmysly. U přistupování na webové stránky, které nepoužívají šifrování, může dojít velmi snadno k odchycení celé komunikace – tedy všeho, co si na dané webové stránce uživatel prohlíží, odesílá, nebo třeba jaké vyplňuje osobní údaje,“ vysvětluje Jan Pinta, expert na kybernetickou bezpečnost v Thein Security.

Může také podle jeho slov docházet k odposlechu komunikace či doručení škodlivých souborů prostřednictvím takzvaných „Man in the Middle“ útoků, tedy takových, kdy se někdo další, bez vědomí uživatele, dostane mezi jeho počítač a internet.

„Ta se k takové zákeřné wifi dokážou připojit i sama, aniž by to jejich uživatel věděl, nebo chtěl. Stačilo mít třeba telefon v kapse, projít kolem konferenční místnosti, kde jsem zrovna dělal ukázku takového nechtěného připojení, telefon se sám připojil, zjistil, že má připojení k internetu, a stáhl si e-maily, a pokud to bylo po nezabezpečeném spojení, mohl jsem zachytit i heslo k poštovní schránce,“ popisuje z vlastní zkušenosti Michal Špaček, bezpečnostní expert.