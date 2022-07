Firma slibuje auto, které se dobíjí samo. Jak to vychází?

Za těch zhruba 4,5 milionu korun, které proti Tesle 3 zaplatíte navíc, byste mohli odebrat zhruba 375 megawatthodin. Tolik panely na karoserii Lightyear 0 mohou vyrobit zhruba za necelých 360 tisíc hodin chodu na plný výkon, tedy za ideálních podmínek. Přitom 360 tisíc hodin je 15 tisíc dní, a tedy 41 let. A to samozřejmě počítá s čistě hypotetickým dnem, během kterého Slunce svítí naplno 24 hodin denně.

Vůz by měl mít baterii o relativně malé kapacitě 60 kWh. Nejlevnější verze Tesly Model 3 má baterii zhruba o desetinu menší, konkrétně 55 kWh. Ovšem dojezd Modelu 3 podle metodiky WLTP je zhruba o čtvrtinu menší, než slibuje Lightyear: 450 kilometrů proti 625 kilometrům. Při průměrné rychlosti 110 km/h by údajně měl elektromobil dojet kolem 560 kilometrů.

To jsou hodnoty bez započítání dobíjení za jízdy. V ideálních podmínkách by tedy mohl vůz za každou hodinu jízdy nasbírat energii na dalších 10 kilometrů. V praxi to bude i v nejlepším případě určitě méně, výrobce slibuje, že během španělského léta a jara by se mohl denně vůz nabít až na 70 kilometrů za den.