Boj o vzácné kovy. Čína rozjela dezinformační kampaň proti Západu

„Naše děti potřebují zdraví,“ píše Jessica Smith na twitteru. „Jsem si jistá, že pro naši vládu jsme jen pokusní králíci,“ přitakává jí Teresa Brown. Obě mají jako bydliště uvedený Texas. Obě si stěžují na to, že USA chtějí zvýšit těžbu vzácných kovů.

A obě jsou fiktivní postavy. Loutkové účty, za jejichž nitky tahala čínská hackerská skupina Dragonbridge. Ukazuje to analýza bezpečnostní firmy Mandiant, která poukázala na neautentické aktivity velkého množství profilů na sociálních sítích Twitter nebo Facebook.

Předmětem je totiž těžba tzv. kovů vzácných zemin, která skutečně může mít významné lokální dopady na životní prostředí. Zároveň jsou ale tyto prvky – třeba měkké kovy cer (Ce) a neodym (Nd) – klíčovými surovinami v řadě klíčových technologií. Například jmenovaný neodym se používá v moderních bateriích nebo vysoce účinných elektrických motorech.

Čína ovládla těžbu vzácných kovů během 90. let dvacátého století a od roku 2000 měla na těžbu vzácných zemin téměř monopol.

„Snížení vývozu kovů vzácných zemin má za cíl posunout čínské výrobce na vyšší úroveň dodavatelského řetězce, aby mohli do světa prodávat hodnotné hotové výrobky a ne podřadné suroviny,“ spekuloval The Economist. Čína dokonce využila omezení exportu této vzácné suroviny jakožto nástroje politického nátlaku, když v reakci na spor s Japonskem zakázala vývoz do této země (Čína souvislost popírá).