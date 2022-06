Konec modrého éčka. Tyran prohrál válku prohlížečů, dodnes děsí vývojáře

V červnu 2022 Internet Explorer skončil. Přesněji řečeno společnost Microsoft oznámila ukončení jeho podpory. Už nebudou Explorer vylepšovat, opravovat bezpečnostní ani funkční chyby a poskytovat technickou podporu. Běžní uživatelé ale žádnou změnu nezaznamenali. Microsoftu se totiž musí zatleskat za to, jak hladce se mu povedlo převést uživatele na úplně jiný prohlížeč, aniž by si toho většina z nich vůbec všimla.

Internet je mnohem starší projekt, než si leckdo myslí. Armádní a akademické prehistorie se ale nás obyčejných uživatelů moc netýkaly. Pro nás se internet objevil už pěkně v jednom balíčku i s webem a e-mailem. Skutečná online historie se začala psát až v polovině 90. let, kdy celosvětová síť naplno vstoupila do firem, škol a domácích počítačů.

Současně si Microsoft připravil plán postupného nenápadného přechodu z MSIE na Edge a výhledově definitivní ukončení podpory původního prohlížeče. Nejprve byl uživatelům Edge doporučován, pak jej dostali přednastavený jako výchozí, pak byli při spuštění MSIE rovnou automaticky přesměrováni do Egde a vynutit si spuštění starého MSIE začalo být trochu komplikované. A ve finále už bude zcela znemožněno i to – a v nových Windows MSIE spustit ani nepůjde.

Internet Explorer se mnoha vývojářům vryl do paměti jako nejhorší software, se kterým měli tu čest. Ale pár kladů se taky najde. V prvé řadě musíme vyzdvihnout, že se Internet Explorer významně zasloužil o rychlé rozšíření webu. Dnes je snadné zapomenout, že tehdy jsme si nové internetové nástroje nemohli jednoduše odněkud stáhnout – nebylo jak a čím. Kdo v počítači ještě neměl webový prohlížeč, musel si jej většinou sehnat v reálném světě na disketě nebo CD. Tím, že (počínaje Windows 95) dostali všichni prohlížeč předinstalovaný a dostupný na jedno kliknutí, se lidem vstup do online světa nesmírně usnadnil.

Poté, co Microsoft konečně uznal porážku, začal sám výsledků tohoto společného snažení využívat. Ano, s Internet Explorerem je opravdu konec. Nestalo se to ze dne na den, odcházení trvalo přes deset let, ale je to už konec definitivní. Budiž mu smetiště dějin lehké.