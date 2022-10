Objevila se kritická chyba v šifrování internetu. Čeká se závod s hackery

Dobrá zpráva je, že oprava už je na cestě: „Tým projektu OpenSSL by rád oznámil nadcházející vydání OpenSSL verze 3.0.7,“ uvedl Martin Kočí z OpenSSL.org. „Tato verze bude k dispozici v úterý 1. listopadu 2022 mezi 13. a 17. hodinou UTC (14:00 až 18:00 středoevropského zimního času, pozn. red.). OpenSSL 3.0.7 je vydání opravující bezpečnostní chyby. Nejvyšší závažnost problému opraveného v tomto vydání je KRITICKÁ.“

Problém je, že jakmile tým vydá opravu, bude jasné, o jakou jde chybu a pro případné útočníky bude možná snadné vydedukovat, jak ji zneužít. Proto je pro správce systémů zásadní co nejrychleji po zveřejnění opravy tuto záplatu nainstalovat, pokud používají verzi, která se zranitelnost týká. Jinak se vystavují riziku, že chybu zneužijí útočníci. Nastane tak závod s časem. Problém to může představovat například pro menší projekty, o které se správce nestará intenzivně.

Co to znamená pro uživatele? Pokud neprovozujete vlastní server nebo nejste zodpovědní za správu nějakého softwarového projektu, zřejmě to pro vás neznamená vůbec nic. Nemusíte nic stahovat ani instalovat. I tak se ale hodí si připomenout, na jakých základech vlastně moderní informační dálnice stojí.