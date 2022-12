Severní Korea ukradla miliardy v kryptoměnách, financuje z nich své rakety

Přes 1,2 miliardy dolarů (tedy přes 27 miliard korun) si Severní Korea mohla vydělat svými kriminálními aktivitami v kyberprostoru za posledních pět let. Vyplývá to z analýzy jihokorejské rozvědky.

Jen letos severokorejští hackeři takto vydělali během zahraničních operací 800 miliard wonů (asi 14 miliard korun). Jejich hackerské aktivity pokračují po celém světě. Za posledních pět let to pak dělá přes 1,5 bilionu wonů (již zmíněných 27 miliard korun).

Kryptoměny jsou v ransomware útocích využívány pro svou vysokou anonymitu i možnost poslat částku odkudkoli. Takže i severokorejský stát – který je do značné míry odříznutý od běžných finančních toků – může tyto kryptoměny využít.

„Ransomware vlil do kyberkriminality ohromné množství peněz,“ řekl nám v loňském rozhovoru Chris Kubic, odborník na kyberbezpečnost a bývalý šéf informační bezpečnosti americké bezpečnostní agentury NSA. „Na úrovni firem je to stále palčivější hrozba, na úrovni států je to otázka národní bezpečnosti.“