Musk slíbil testy mozkových čipů na lidech do půl roku. Opice už píšou myslí

„Technicky vzato (opice) neumí abecedu – nechceme to zařízení až tak nadhodnotit… protože to zařídí až jeho další verze,“ vtipkoval dál majitel startupu na prezentaci jeho novinek s publikem.

Jeden mozkový implantát velký jako mince totiž obsahuje 1024 mikroelektrod a každá z nich se umí napojit na vzruchy až ze čtyř neuronů. To je přes čtyři tisíce nervových buněk s veškerou jejich činností na čip. A na rozdíl od testovaných opic by první lidé měli dostat hned čtyři – tři do motorického a jeden i do somatosenzorického centra mozku, ve kterém se koncentrují právě i smyslové vjemy.