Bezplatný nástroj dokáže takřka nemožné. Najde nejlepší čas na setkání

„Já můžu kdykoli vlastně jen úterky a čtvrtky, teda kromě příštího týdne, to můžu středu, ale až od osmi. V pondělí můžu v pohodě, ale vlastně pouze před devátou hodinou, středy mohu jen po druhé hodině odpoledne a ve čtvrtek mám schůzku, kterou můžu odložit, pokud se všichni shodneme na tomto dni…“

Naštěstí už dlouho existují nástroje, které vám tento častý problém pomohou vyřešit. A nemusíte si kvůli tomu instalovat žádné aplikace. Stačí vytvořit jednorázový dotazník, do kterého každý vyplní své časové možnosti a preference. Vy jako organizátor pak vyhlásíte výsledek a je hotovo.

Řekněme, že chcete zjistit, na který den v příštích dvou týdnech máte naplánovat setkání kolegů po práci. Prvním krokem je tedy vytvoření nové události. Vyberte možnost „Schedule an event“, výsledkem bude kalendářová anketa.

Věnujte také pozornost pokročilým nastavením v následujícím kroku. Užitečná je třeba varianta Yes-No-Maybe, která lidem dává možnost vyjádřit své preference „můžu možná přijít“ nebo „můžu přijít, když to jindy nepůjde“. Je pak na správci ankety, jak to vyhodnotí. Pokud správce chce, může nechat výsledky hlasování tajné a každý účastník pak uvidí jen své výsledky.

Pomocí možnosti „omezit počet účastníků pro každou možnost“ můžete anketu použít k rozdělení lidí do skupin, například pokud má místnost omezenou kapacitu nebo pokud chcete lidi rozdělit do několika aut apod.

Klikněte na tlačítko Next a anketa je hotová. Systém vám vytvoří dva odkazy: jeden (zobrazený červeně) je určený pro všechny. Rozeslat jej můžete třeba e-mailem nebo přes svůj oblíbený nástroj na textovou komunikaci.

Popis tvorby kalendářového dotazníku působí složitě, ale v praxi je to otázka několika minut. A hlasování je pak ještě rychlejší. Když váš kolega klikne na odkaz, objeví se mu takováto stránka

To je veškerá aktivita, kterou po účastnících vyžadujete.

Pamatujte, že účastníci nejsou u této ankety nijak ověření. Teoreticky by kdokoli mohl hlasovat za kohokoli jiného. Nástroj se tedy hodí pouze pro přehledné zjištění preferencí mezi lidmi, kteří si vzájemně věří. Pokud by někdo uvedl cizí jméno, nemáte to v anonymním výzkumu jak zjistit. Pak byste museli ke sběru informací využít jiného nástroje. A možná zvážit, zda se vůbec chcete sejít.