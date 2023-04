Pište lépe než rodilý mluvčí. Anglické texty vám opraví a vyšperkuje robot

Angličtina je v globálně propojeném světě nejpoužívanějším jazykem psané komunikace. To je nesporná výhoda pro ty, kteří s ní vyrůstali. Pro ostatní je vyjadřování v cizím jazyce obtížnější. Neotesané věty, podivná slovní spojení a rozklížená gramatika mohou snadno zkazit dojem z jinak smysluplného textu.

V minulosti v takovém případě nezbývalo než si zaplatit překladatele či korektora. Dnes už ale jejich práci do značné míry – a nepochybně rychleji – zastanou nástroje využívající umělou inteligenci. Představíme si čtyři služby, které umí váš anglický text zkontrolovat, opravit, a dokonce i přeformulovat.

Každá z těchto služeb používá do nějaké míry tzv. umělou inteligenci pro práci s jazykem. Neuronové sítě se trénují na ohromném množství textů z internetu, a umí proto – především v anglickém jazyce – tvořit texty prakticky k nerozeznání od těch, které napsali lidé.

Do levého textového rámečku vložte svůj anglický text. V pravém rámečku uvidíte tento text s podtrhanými místy, která si zaslouží zlepšení. Kliknutím pak můžete vybrat z desítek možností, jak konkrétní větu přepsat.

Aplikace Grammarly běží bez problémů přímo na webu. Můžete si ale stáhnout rozšíření jako aplikaci pro Windows, do prohlížeče Chrome, do Androidu nebo do telefonů iPhone.