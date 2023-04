Schránka ve Windows umí užitečné divy. Většina lidí ale zkratku Win+V nezná

Máte zkopírováno? Výborně. Teď klikněte do následujícího políčka, nebo do jakéhokoli textového editoru, a stiskněte tu novou kouzelnou zkratku Win + V. Jinými slovy, podržte klávesu Windows a do toho stiskněte klávesu V.

Ne u všech typů zkopírovaných objektů to funguje tak dobře jako u textů, formátovaných textů a obrázků. Třeba zkopírované soubory takto „žonglovat“ nelze. Ale nemůžeme chtít všechno. Důležité je, že jde o nadstavbu klasické schránky. Tedy klasické Ctrl + V stále bude fungovat se vším všudy a vrátí vždy to, co jste do schránky zkopírovali naposledy. Nebo to, co jste naposledy vložili prostřednictvím Historie schránky.