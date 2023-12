Nejlepší vesmírný startup v Evropě je z Brna. Oslnil na akci Czech Space Week

I letos v Česku už tradičně v listopadu proběhl takzvaný kosmický týden – určený pro tuzemské i zahraniční vesmírné firmy, startupy a investory, ale i studenty, děti a všechny fanoušky vesmíru.

Informace i záběry si lze poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

Czech Space Week trval od soboty 25. listopadu do včerejší soboty 2. prosince a po loňském ročníku v Praze se ten letošní opět konal v Brně. A zatímco loni se výstava nabitá workshopy, debatami a představováním novinek sešla dohromady s českým předsednictvím Evropské unii, letos zase vyšla na jedno výročí. A to sice už 15 let od vstupu České republiky do ESA.

„Naše účast v Evropské kosmické agentuře je základní vstupenkou pro české firmy, aby se mohly podílet na všech jejích projektech, a platí také, že každá jedna koruna, kterou máme možnost poslat do ESA, se vrací do České republiky prostřednictvím konkrétních výzev a zakázek pro české firmy,“ uvedl pro SZ Tech v úvodní reportáži tohoto článku ministr dopravy Martin Kupka.

„Ve výsledku s ohledem na to, že těm firmám, které se mohou vyvíjet, se každá ta jedna investovaná koruna podle našich analýz vrací sedmkrát až osmkrát. Z každé jedné investované koruny má Česká republika fakticky užitek sedmi až osmi korun,“ dodal šéf rezortu.

Peníze na vesmír

Česko přitom jako členský stát do ESA ročně přispívalo 62 milionů eur, tedy asi 1,5 miliardy korun, a loni tuto částku ještě o 3,7 milionu eur zvýšilo. Pro tento rok i další. Na jejích více než 600 technologicky vysoce náročných projektech se přímo účastní přes 60 českých společností a 20 českých akademických center pro výzkum kosmu. A desítky jiných tuzemských podniků se podílejí jako dodavatelé.

Příkladem může být mise evropské družice JUICE, která letěla k ledovým měsícům Jupiteru hledat život a podílelo se na ní i pět českých firem, anebo evropská raketa Ariane, jejíž komponenty přímo staví klatovská společnost ATC Space.

Czech Space Week ale dává prostor i nováčkům na poli vesmírného průmyslu. A to v soutěži o nejlepší evropský kosmický startup. Mezi devíti finalisty v takzvané Pitch Competition získala letošní titul mladá firma z Brna.

„Cena za první místo jde za firmou Spacemanic,“ uvedl vítěze na pódium hvězdárny v Brně jeden ze čtyř odborných porotců, Michele Iapaolo z ředitelství divize soutěží a komercializace průmyslu v ESA.

Nejlepší evropský vesmírný startup

Inovativní startup vyrábí pro koncové zákazníky cubesaty čili satelity z malých kostek měřících 10 centimetrů a vážící asi jeden kilogram. Výhodou takových nanodružic je, že jich díky této velikosti může do kosmu letět víc najednou a najít raketu k vynesení je o dost jednodušší a levnější než u těch běžných.

Spacemanic založili v roce 2014 na Slovensku, to v roce 2017 poslalo do kosmu svou vůbec první družici, a to právě nanodružici skCube od tohoto startupu, ta pak bezmála dva roky snímala Zemi a zaznamenávala výskyt blesků v ionosféře.

V roce 2019 ale startup přesídlil do Brna, kde si jej vybralo podpůrné inkubační centrum pro startupy a podnikatele ESA BIC Czech Republic. S jeho pomocí získal další zdroje a dnes zajišťuje jak design, výrobu a testy, tak integraci, pozemní služby a opatření na orbitě. A prodává i malé součástky družic jako palubní počítače, napájení či solární panely. I pro české satelity. Mezi klienty má kromě jiných firem také univerzitní týmy.

Cenou jsou i mentoring a prestiž

A na Czech Space Week nezískal Spacemanic „jenom“ titul nejlepšího evropského startupu roku.

„Cílem je primárně ukázat se té komunitě. Především tedy investorům ve většině případů, zároveň té vesmírné komunitě a startupové komunitě – vlastně všem, kdo se na ni přišli podívat,“ uvádí v úvodní videoreportáži tohoto článku Marie Němečková, ředitelka inkubačního centra ESA BIC Czech Republic.

„Co z toho plyne? Oni tam vyhrávají nějaký mentoring, kredity od StartupJobs a obecně, řekněme, nějakou prestiž,“ dodává. Tréninkové kurzy přitom Spacemanic poskytnou Výzkumný a zkušební letecký ústav a fond Air Ventures v Praze.

Desítky podpořených startupů

Space Startup Pitch Competition zajišťoval a hodnotil také právě inkubátor ESA BIC. Podobně jako Spacemanic už takto podpořil celkem 53 startupů, které s jeho pomocí vytvořily přes 300 nových pracovních míst a rozšířily nabídku produktů i služeb, které české podniky dodávají po celém světě – od podvodních habitatů přes zemědělské aplikace po stratosférické balony a cubesaty.

Czech Space Week těmto startupům nabídl hlavní dvoudenní akci Space2Business, v rámci které se kromě soutěže o nejlepší evropský startup mohly ty už inkubované zúčastnit například i takzvaného Demo Day – prostoru k prezentaci svých úspěchů a dalších novinek.

„Myšlenka byla, že bychom chtěli ukázat nejen odborné, ale i široké veřejnosti, co všechno se v českých kosmických aktivitách děje. První Czech Space Week byl k 10. výročí členství v ESA a mysleli jsme, že to bude jednorázová akce. Ale ten ohlas byl takový, že jsme se rozhodli to replikovat a každý rok, už tedy šestým rokem, děláme tuto akci v listopadu,“ zopakovala Tereza Kubicová, náměstkyně pro Technologický rozvoj ve společnosti CzechInvest a spoluzakladatelka festivalu Czech Space Week.

„Space2Business je konference pro odbornou veřejnost a primárně slouží k tomu, aby se spolu potkaly firmy z České republiky a států, které na tu danou konferenci zveme, a mohly spolu začít domlouvat spolupráce,“ dodala pořadatelka.

„Randící appka“ pro investory a podniky

Ani tato setkání a domlouvání spolupráce ale organizátoři nenechali úplné náhodě.

„Máme aplikaci, kde je nejenom celý program toho Space2Business, který je docela rozsáhlý, protože tady probíhá konferencí program, různé side events z byznysu, ale i akademického prostředí. A právě ty firmy i s těmi akademiky – protože často je to akademicko-průmyslová spolupráce – tak probíhají B2B meetingy, kdy oni si spolu v té aplikaci domlouvají konkrétní čas, kdy si můžou domluvit případnou spolupráci nebo se o ní pobavit a domluvit nějaké další kroky,“ dodává Kubicová.