Video: Američané letí k asteroidu v ceně 10 trilionů dolarů

V úvodní videoreportáži tohoto článku se můžete podívat na start vesmírné mise, která letí k asteroidu o nedozírné hodnotě, aby zde umožnila lépe pochopit vznik a příběh planety Země.

Informace i záběry startu nebo také animace letu a cílové planetky si lze poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

Raketa Falcon Heavy od SpaceX zažehla své motory 13. října v 16:20 středovropského času (SELČ) na kosmodromu v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě. Přibližně za hodinu – po oddělení přídavných motorů a centrálního stupně – se na nižší oběžné dráze odpojí a otevře její druhý stupeň a ze svého nákladového prostoru vypustí sondu Psyché.

Jak daleko a kam vlastně sonda letí

Tuto sondu – vesmírnou loď o velikosti malé dodávky – čeká největší díl letu a hlavní cíl této mise. Skoro za šest let a zhruba 3,6 miliardy kilometrů by měla dosáhnout až ke stejnojmennému asteroidu, který byl objevený už v roce 1852. Své jméno získal po řecké bohyni duše a dnes pozornost lidí láká především jeho bohatství, které dalece přesahuje součet hrubého domácího produktu všech států na Zemi.

Foto: NASA Letový plán sondy Psyché

„16-Psyché je asteroid, který obíhá Slunce mezi Marsem a Jupiterem. Jmenuje se takto, 16-Psyché, protože je to šestnáctý asteroid, který byl objevený. A tehdy byly všechny pojmenovávány po bozích a bohyních,“ vysvětluje Lindy Elkins-Tantonová, hlavní vědecká pracovnice mise z Arizonské státní univerzity.

Podle NASA obíhá asteroid v průměrné vzdálenosti třech astronomických jednotek (AU) od Slunce, tedy přesně třikrát dál než Země. A je na poměry asteroidů poměrně velký. Má tvar brambory a v nejširším bodě měří 279 kilometrů. Jeho celková plocha dosahuje 165 800 kilometrů čtverečních, což je více než dvojnásobek rozlohy Česka.

Drahé i vzácné kovy za nepředstavitelné peníze

Čím se ale výrazně liší od Země, je odhadované množství tamních kovů. Železa, niklu, ale také zlata, stříbra, platiny a dalších vzácných prvků (například osmia, rhodia, rhenia, ruthenia a wolframu) je v něm tolik, že má podle vědců hodnotu 10 trilionů dolarů, což je asi 95tisíckrát víc než celá světová ekonomika, kterou letos Mezinárodní měnový fond odhaduje na 105 bilionů dolarů.

„Doufám, že na tom asteroidu najdeme diamanty a rubíny,“ vtipkoval na středeční tiskové konferenci NASA k odhalení prvních vzorků z planetky z jiné mise OSIRIS-REx ředitel americké vesmírné agentury Bill Nelson.

Vědce ale, aspoň zatím, více zajímá to, že Psyché je takzvané „odhalené niklo-železné jádro“, okolo kterého mohla vzniknout nová planeta, nebýt toho, že se při formování Sluneční soustavy před 4,5 miliardy let pravděpodobně srážel s jinými asteroidy a planetkami a to mu nedovolilo obalit se více prachem, kamením a ledem.

V čem lidstvu znalost asteroidu prospěje

Přesně se tedy jedná o těleso zvané „planetesimála“, což je první fáze planety vzniklá stlačením plynu i částic kovu z hvězdné mlhoviny právě do odhaleného jádra. „Všechny kamenité planety, které známe, jako je Země, Merkur, Venuše, Mars a Měsíc, všechny mají kovové jádro ve svém centru. Především u Země je to zdrojem našeho magnetického pole, které může být spojeno s udržením atmosféry, a dělá tak planetu obyvatelnou,“ vysvětluje Elkins-Tantonová.

„Existuje dost studií, které usilují o jeho pochopení, ale o jádru toho moc nevíme. Co jsme se o něm naučili, jsme zjistili nepřímo, protože se do něj nemůžeme vydat. A proto nám Psyché dává příležitost navštívit jádro tím jediným způsobem, který lidé kdy budou mít, a my doufáme, že se naučíme i něco o tom, co se děje uvnitř Země a v dalších kamenitých planetách,“ popisuje ve videoreportáži SZ Tech hlavní vědecká pracovnice mise.

„Ale také nám to řekne něco o procesech ze samého počátku Sluneční soustavy. Pomůže nám to pochopit, jak se planety vůbec formovaly,“ dodává Elkins-Tantonová.

Mise za desítky miliard a pohon jako ze sci-fi

Takový výzkum má před sebou právě Psyché. Její vývoj a stavba vyšly na 677 milionů dolarů, start rakety na 112 milionů a šestiletý provoz na dalších 171 milionů, takže kompletní cena je 960 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 22 miliard korun.

Sonda měří 4,9 × 2,2 × 2,4 metru a svoji dlouhou cestu zvládne i díky solárním panelům. Z obou stran nejdřív rozevře panely o ploše 75 metrů čtverečních. A energie z nich pak rozproudí její palivo xenon, který bude sálat z motoru v podobě modrého plynového sloupce, jak to znají fanoušci sci-fi filmů.

„Je to opravdu neuvěřitelná loď, která nám pomůže ke skutečně zásadnímu výzkumu. Poletíme k asteroidu, který nikdo dřív nenavštívil,“ uvádí v reportáži dál Henry Stone, projektový manažer mise.

Sonda nejdřív proletí v roce 2026 okolo Marsu, pomůže si jeho gravitací, a k Psyché by potom měla dorazit v červenci 2029. Její mise tam potrvá nejméně 21 měsíců.

„Spousta z nás už bude v důchodu, zatímco tam stále poletí. A to je skutečnost, která výzkum hlubokého kosmu provází. Myslím ale, že to nás doopravdy posouvá k tomu, být lepšími lidmi a lepšími týmovými hráči. Nemůžete být sólo hrdina, musíte být připravení, že váš projekt bude úspěšně pokračovat i s jinými lidmi než s vámi,“ dodává vedoucí mise Lindy Elkins-Tantonová.

Co sonda nese a proč. Může zlepšit meziplanetární komunikaci

Po svém příletu k asteroidu začne sonda ihned mapovat jeho povrch a studovat jeho unikátní vlastnosti. A to ze vzdálenosti 700 kilometrů, kterou od něj bude ve čtyřech plánovaných fázích mise postupně snižovat na 290, 170 a 85 kilometrů.

Co se týče spojení se Zemí, Psyché má testovat novou laserovou komunikační technologii nazvanou Deep Space Optical Communication (DSOC), která zakóduje údaje do fotonů cestujících desetkrát až stokrát rychleji, než nabízí současný rádiový systém. Chybět ale nebude ani jedna klasická vysokozisková a dvě nízkoziskové antény.

A pro samotné zkoumání asteroidu už je sonda vybavená párem multispektrálních skenerů, dvojicí spektrometrů pro snímání gama i neutronového záření a dvěma magnetometry, jak je k vidění ve videoreportáži výše. Bude tak analyzovat případnou existenci magnetického pole, vytvoří topografii povrchu a změří i jeho složení a hustotu.