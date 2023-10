Video: Odstartovala první znovupoužitelná a soukromá raketa v Evropě

V noci na sobotu, konkrétně ve 2:19 SELČ, zažehla svůj motor první soukromá a zároveň i znovupoužitelná raketa v Evropě. Nese jméno Miura 1 podle bojové rasy býka ze Španělska, odkud také pochází.

Informace a záběry si můžete poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

Jednostupňový nosič o výšce 12,5 a průměru 0,7 metru postavila firma PLD Space z Valencie. Poháněl ho také její vlastní motor řady TEPREL-1b na kerosen a kapalný kyslík, který by měl s tahem 30 kN dokázat vynášet 100 kilogramů nákladu do výšky asi 150 kilometrů. Cena za start by měla být asi osm milionů eur.

Nepříliš ukázkový, a přesto úspěšný let

Při svém prvním testu 7. října 2023 však měla Miura 1 vyletět pouze do výšky 80 kilometrů a celá její mise trvat 12 minut. Ani toho ale nedosáhla. Dokázala se dostat jen do výšky 46 kilometrů a za pět minut skončila v Atlantickém oceánu. Španělský podnik tehdy neuvedl proč, zkušební let ale označil za úspěšný, protože raketa naplnila všechny technické cíle související s její výkonností. I přestože hranice kosmu aspoň právě v 80 kilometrech nedosáhla.

„Co chceme, je získat data ke zlepšení našeho systému a přenést je na Miura 5. Existuje pouze devět zemí na světě se schopností odstartovat do vesmíru a zpřístupnit ho pro komerční účely, a my očekáváme, že dokážeme, aby Španělsko byla desátá země, co to zvládne, a naše služby nabídneme i evropským firmám,“ řekl ještě před startem Ezequiel Sánchez z PLD Space.

Jak uvedl prezident soukromé firmy z Valencie ještě před sobotním testem, hlavním cílem bylo sesbírat letové údaje pro její druhý vyvíjený nosič. Jednostupňová Miura 1 s maximální výškou do 150 kilometrů je totiž suborbitální raketa. Nižší oběžná dráha (LEO) začíná až od 160 kilometrů, a právě tam by měla létat dvoustupňová Miura 5.

„Dostat se do kosmu je obtížné, takže jsme tuto výzvu rozdělili na dva kroky. Prvním je zpřístupnit suborbitální lety, a to je to, co dnes prezentujeme. A druhým je vyvinout Miura 5,“ dodává člen vedení PLD Space.

Její pokračovatelka bude devětkrát silnější

Plánovaná Miura 5 by měla měřit 35 metrů a v průměru mít dva metry. Její první stupeň bude mít pět motorů řady TEPREL-C o tahu 950 kN a druhý stupeň ještě jeden navíc, takže by na nižší oběžnou dráhu měla vynášet 900 kilogramů nákladu. Testovací let plánuje španělská firma na rok 2025 a ve službě ji chce mít hned o rok později s tím, že by chtěla zvládat 15 misí ročně. A první stupeň by měl být po vzoru SpaceX znovupoužitelný.

„Naší myšlenkou je získat raketu zpět a znovu ji použít - ty součástky, co můžeme. Sice tak nedosáhneme na lepší hospodařící výsledky a výkonnost, ale zase budeme víc zodpovědní vůči naší planetě,“ uvedl také Ezequiel Sánchez ještě před startem.

Znovupoužitelná měla být podle informací PLD Space ale už i Miura 1 po vylovení z oceánu. Firma věří, že na stavbu její větší následovnice použije až 70 procent jejích vyvinutých dílů.

Firma z Valencie cílí na opomíjené zákazníky

Španělé také doufají, že s větší raketou Miura 5 najdou své místo v evropském trhu, a to i přestože oproti Falconu 9 má nosnost znatelně nižší. Americký soukromý nosič vynese na nižší oběžnou dráhu 22,8 tuny nákladu. Po rusko-ukrajinské válce nejsou ale pro Evropu dál přípustné lodě Sojuz a nosiče Ariane 5 v červenci ukončily provoz - jejich šestá řada bude dostupná až od příštího roku.

PLD Space nicméně stejně míří na jiný druh zákazníků, a to spíše s cubesaty (miniaturní satelity) nebo až malými satelity. „Naším cílem je specifický druh zákazníků a specifické okrajové orbity, které nejsou obsluhovány vůbec nebo jsou masovými provozovateli (raket) opomíjeny,“ dodává v reportáži SZ Tech prezident španělské firmy.

Zatímco Miura 1 startovala v noci na sobotu z kosmodromu Huelva na jihozápadě Španělska, pro její následovnici, raketu Miura 5 už PLD Space plánuje operovat i z druhé rampy v Kourou ve Francouzské Guyaně.

Potřebuje další miliony

Malý vesmírný podnik z Valencie přitom založili v roce 2011 dva inženýři Raúl Verdú a Raúl Torres ve svých 22 a 23 letech s počátečním kapitálem 3000 eur. Dnes už má 120 zaměstnanců ve třech střediscích a podařilo se mu získat okolo 45 milionů eur od investorů, ale i z grantů a půjček.