Omotat si mobil kolem zápěstí už není sci-fi. Ale moc se netěšte

Na první pohled normálně vyhlížející telefon napřed ohnula do tvaru malého budíku. Pak ještě přitlačila a telefon, ohnutý do tvaru písmene U, si nasadila na zápěstí: „Zkoumáme, jak z telefonu, který držíte v ruce, uděláte telefon, který stojí na stole, nebo telefon, který si můžete snadno nasadit na ruku.“

To je dobrý nápad, protože jinak by šlo o dost riskantní záležitost: mobilní telefon se totiž neuzavře kolem celé ruky a tak by mohl snadno spadnout. Náramek se ale – zřejmě pomocí mechanismu podobnému suchému zipu – postará o spolehlivé uchycení.

Otázkou také je, zda je nositelný telefon skutečně to, co lidé chtějí. Mít na zápěstí řekněme 200 gramů, to už vás může trochu vyvést z rovnováhy. U hodinek bychom takovou hmotnost asi těžko tolerovali. Navíc, pokud je potřeba mít k nasazení na ruku připravený náramek, tak to znamená, že na té ruce nemůžete mít nic jiného. Telefon se tak trochu vylučuje – nebo minimálně dubluje – s chytrými hodinkami.