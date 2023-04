Nečekaný jásot po explozi rakety Starship: tým získal data v „ceně zlata“

Redakce SZ Tech oslovila odborníka na vesmír a kosmický průmysl, šéfredaktora web zájmově-odborného serveru Kosmonautix.cz, Dušana Majera, aby start rakety zhodnotil. „Úspěch je už jenom to, že ta raketa vzlétla, protože skutečně v tom okamžiku bylo překonáno několik historických rekordů,“ popisuje Majer na úvod. O jaké milníky šlo, to jsme už popsali v úvodním článku k testu Starship.

„Řídící středisko jásalo jednoduše z toho důvodu, že si všichni uvědomovali, co všechno se jim povedlo. Samozřejmě se nepovedly splnit úkoly toho testovacího letu, ale oni se radovali z toho, co se povedlo a nebylo toho málo,“ dodává Majer.

„Tady se bavíme o kolosu, který při startu váží něco kolem 5000 tun i s pohonnými látkami a na výšku měří 120 metrů. A tohle dokázalo vydržet to neskutečné namáhání při těch kotrmelcích,“ zdůrazňuje Majer to, o jak obří raketu opravdu šlo.

„Údaje, které (firma) získala z tohoto letu, mají pro ni cenu zlata. Nakrmí jimi totiž počítačové simulační modely, aby mohla vylepšit budoucí prototypy, aby byly bezpečnější a spolehlivější. Takže to, co se dneska podařilo, je skutečně úspěch. Byť to z té exploze nemusí vypadat, ale velmi výrazně to posouvá celý ten projekt dál – právě proto, že má ta data a podařilo se splnit hned několik milníků,“ uzavírá pro SZ Tech hodnocení startu Dušan Majer.