První komerční přistání na Měsíci zřejmě nevyšlo, Japonci ztratili kontakt

Modul Hakuto-R měl v úterý 18:40 SELČ dosednout na lunární povrch a do historie dobývání kosmu lidmi opět vepsat další prvenství.

Japonci, kteří jednou chtějí na přirozené družici Země postavit vlastní trvalou základnu s lidmi, nebyli v závodu o tento milník sami a ještě v době startu jejich průzkumné mise loni v prosinci to dokonce vypadalo na dost těsný boj, do něhož se vrhli také Američané. Vcelku překvapivě však nešlo o SpaceX, ale dvě jiné společnosti.

Pittsburská společnost Astrobotic Technology si zase pro misi svého modulu Peregrine vyhradila celé letošní první čtvrtletí, přičemž manévry k Měsíci jí v závislosti na termínu startu mohly zabrat také necelý týden – ale i dva měsíce. Na orbitu Země měla Peregrine vynést nová raketa Vulcan Centaur od United Launch Alliance (ULA). Její inaugurační let, který bude redakce SZ Tech rovněž sledovat, je však nyní plánovaný na 4. květen .

A teď 11. dubna vstoupila i na tokijskou burzu, přičemž její první veřejná nabídka akcií (IPO) vynesla 6,7 miliardy jenů, tedy dalších 50 milionů dolarů, a hned druhý den se dokonce obchodovala s cenou vyšší o 72 procent. Další nárůst se dal očekávat poté, co by rovněž jako první burzovní subjekt přistála na Měsíci – to firma ovšem nemohla potvrdit, ba spíše naopak předpokládá kvůli ztrátě komunikace neúspěch mise.