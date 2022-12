Video: Start mise ispace. Japonci vyhrávají závod o první firmu na Měsíci

Odstartovala vesmírná mise, která se může zapsat do historie. Raketa Falcon 9 zažehla své motory na floridském mysu Canaveral pár minut po půl deváté v neděli ráno.

Firma ispace by v budoucnu chtěla na Měsíci zřídit trvalou lidskou základnu a využít pro ni led, který tam lze těžit a vyrábět z něj i kyslík. K tomu ji ale čeká ještě dlouhá cesta.

Let japonské mise M1 potrvá asi čtyři měsíce - pomůže si při něm gravitačním tahem Země i Slunce, takže potřebuje i méně paliva než přímý let. Před kompletně automatickým přistáním na Měsíci ho ale ještě jednou po eliptické dráze musí obletět, aby se k jeho povrchu co nejvíc přiblížila a sestup dokázala zpomalit.