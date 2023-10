Takto robot za sekundu složí krabici přímo pro vás. Nový papír je vodotěsný

Nejvíce mne zajímalo, jak dosáhli té „voděodolnosti“. To přece není vlastnost, kterou si člověk pojí s papírem. Klasický plastový potah nepřipadal v úvahu. Tím by se totiž obálka diskvalifikovala z recyklace papíru.

Není vyrobená z recyklovaného papíru, ale teoreticky by prý být mohla. „Bylo by potřeba to vyzkoušet,“ vysvětlil mi Watmough. „Recyklovaný papír má kratší vlákna a s každou recyklací se ta vlákna zkracují. A my potřebujeme určitou délku vláken, právě kvůli té pružnosti. Ale určitě to stojí za vyzkoušení.“