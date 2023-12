Test: Nádherný displej či měsíc bez nabití. Tyhle chytré hodinky nejsou pro vás

Všechny testované hodinky nabídly nějaký šikovný prvek na ovládání. Apple, Withings a Amazfit mají otočnou korunku, kterou můžete zároveň stisknout pro potvrzení volby. Samsung Watch 6 Classic mají otočnou lunetu, ovládat je tedy můžete otáčením celého okraje kolem ciferníku, což je s přehledem moje oblíbené ovládání. Garmin má zase pět bytelných tlačítek, a celé ovládání je vymyšlené tak, aby každá funkce byla vybratelná jen pomocí těchto tlačítek. To oceníte třeba v bazénu nebo ve sprše, kde mívají dotykové displeje problémy. Znamená to ale také jisté omezení v tom, jak snadný je výběr položek.

Pokud máte rádi plně pod kontrolou svá data, většina chytrých hodinek pro vás bude představovat noční můru. V rámci monitorování zdraví a fitness o vás ví opravdu první poslední: vaši polohu (pomocí GPS), kroky, tepovou frekvenci, data o spánku, cvičení… K tomu musíte obvykle zadat svůj věk nebo datum narození, váhu a výšku. Dohromady jde o pořádný balík dat na to, abyste se zajímali o to, kdo s ním co bude dělat.

Když už jsme u notifikací: všechny hodinky v testu se nějak snaží uživateli usnadnit počáteční nastavení notifikací, ale stejně to budete muset v průběhu používání měnit. Pokud aktivně využíváte na mobilu více než deset aplikací, budete vám zápěstí vibrovat tak často, že už samotné notifikace postrádají smysl a začnete je ignorovat. Radím proto pustit si do hodinek jen ty notifikace, které mají prioritu: zprávy, telefonáty, důležité e-maily. Připravte se, že nastavit to nebude jednoduché. Naštěstí mají všechny hodinky režim „Nerušit“, opět si ale budete muset v nastavení vybrat, co přesně ten režim znamená pro vás.