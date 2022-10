Mikroplasty jsou i v mateřském mléce, tvrdí vědci

V mateřském mléce byly poprvé objeveny mikroplasty, informoval britský deník The Guardian . Vědci zjištění považují za znepokojivé, i když přesný dopad mikroplastů na člověka zatím není známý. Laboratorní testy už ale prokázaly, že tyto drobné úlomky plastů mohou lidské buňky poškozovat.

Vědci také zjišťovali, zda matky konzumují potraviny a nápoje prodávané v plastových obalech a zda používají osobní hygienické potřeby obsahující plasty. Nepodařilo se jim však mezi tím a přítomností mikroplastů v mateřském mléce najít žádnou souvislost. To podle webu Firstpost naznačuje, že „mikroplasty jsou v životním prostředí přítomny všude a člověk se jejich působení téměř nemůže vyhnout“.

V nové studii autoři uvedli, že mezi mikroplasty přítomné v mateřském mléce se řadí hlavně polyetylen, PVC a polypropylen. To jsou látky, které se vyskytují v běžně používaných plastových obalech.

„Zatím nemáme žádné poznatky o možném vlivu mikroplastů na kojence. Proto je naléhavě zapotřebí provést další studie, protože novorozenci a malé děti se zdají být k expozici chemickým látkám a částicím náchylnější. To by mělo být prioritou dalšího zdravotnického výzkumu,“ řekl Vethaak pro The Guardian.