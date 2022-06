Viry se přichytí na mikroplasty, díky tomu ve vodě přežijí, uvádí studie

Viry, které způsobují průjmy a další žaludeční potíže, jako je rotavirus, mohou ve sladké vodě zůstat infekční až po dobu tří dnů, pokud se přichytí na mikroplasty. Vyplývá to z nové studie vědců ze skotské univerzity ve Stirlingu, o které informoval list The Guardian.

„Zjistili jsme, že viry se mohou přichytit na mikroplasty, což jim umožňuje přežít ve vodě tři dny, možná i déle,“ řekl vedoucí výzkumu Richard Quilliam. Podle vědce zůstávají viry přilepené k mikroplastům infekční, a představují tak možné zdravotní riziko. Tři dny jsou „dost dlouhá doba na to, aby se dostaly z čistírny odpadních vod na veřejnou pláž,“ řekl Quilliam. Tyto plastové částice jsou tak malé, že je plavci mohou spolknout.

Čistírny odpadních vod nebyly podle vědců schopny mikroplasty zachytit. „I když čistička dělá vše pro to, aby odpadní vody vyčistila, vypouštěná voda stále obsahuje mikroplasty, které se pak dostávají do řeky, do ústí a končí na pláže,“ uvedl Quilliam.