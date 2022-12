Video: Štastné a veselé přejí astronauti z Mezinárodní vesmírné stanice

Na životě astronautů při jejich misi na oběžné dráze je máloco obyčejné. Kromě výstupů do otevřeného kosmu provádí v dalším čase vědecké práce a experimenty, mezi kterými vedle chvil osobního volna musí také dvě hodiny denně cvičit, aby jim v mikrogravitaci neřídly kosti a neubývala svalová hmota.

Na to vše je pro ně na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) vyhrazeno 388 kubických metrů obytné plochy - bez plavidel zakotvených u komplexu při výměně nákladu či posádky.

Veškeré sváteční dobroty si astronauti servírují ve stříbrných vakuovaných obalech, jak to jen umožňují podmínky přepravy raketou a nulová gravitace v komplexu. Ani to však nijak neponižuje atmosféru Vánoc v kosmickém prostoru. Členové posádky si rovněž předávají dárky, které jim kosmické agentury ze Země posílají například i v podobě materiálů k jejich oblíbeným pokusům. A novoročním přáním se překvapují v zavěšených tematických ponožkách. Sami se přitom oblékají do vánočních svetrů a čapek.