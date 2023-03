Zaplaťte předplatné, pak unesené dítě najdeme, šokoval Volkswagen policii

Co se přesně stalo? Žena zaparkovala své auto značky Volkswagen Atlas před svým domem asi v 15:30 místního času. Jedno ze svých dětí odnesla dovnitř a pak se do auta vrátila pro svého dvouletého syna.

„Když se vrátila ven, vjel na její příjezdovou cestu sedan BMW, ze strany spolujezdce vystoupil muž a pokusil se nastoupit do ženina SUV VW Atlas 2021,“ popsala policie incident. Žena, která je v šestém měsíci těhotenství , se s mužem přetahovala, načež ji muž udeřil a srazil na zem.

To je přitom v rozporu s oficiálními postupy firmy Volkswagen. Dokonce přímo na webu Car-Net je uvedeno, že lokace ukradeného auta patří mezi speciální služby, které jsou dostupné právě policii.

„Je zřejmé, že je to velký problém. Existují informace, které by mohly zachránit život, a my jsme čelili nesmyslným překážkám, když jsme se pokusili tyto informace získat,“ řekl Covelli. Uvedl také, že většina firem rozumí, že v takových případech jde o čas.