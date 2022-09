Milovnice drezury z SPD a bojovnice z Václaváku dobývají Senát

Do druhého kola boje o Senát se dostaly dvě kandidátky, které patří k radikálnější části politického spektra.

Tou první je Eva Chromcová z SPD. Poprvé se hnutí podařilo dostat svého člena do druhého kola senátních voleb. Šéf SPD Tomio Okamura už na tom pracoval delší dobu. Začal totiž stavět kandidáty v co nejvíce volebních obvodech. Před šesti lety, když probíhaly volby právě v těchto okrscích, poslal do boje jen tři lidi.