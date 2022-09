Obrovitánská chyba, řekl k „nedohodě“ v senátních volbách Rakušan

Nejčernější scénáře, jak dopadnou volby pro hnutí STAN, se nenaplnily. Na lídrovi Vítu Rakušanovi byla znát úleva. I přestože z voleb - prvních po sérii afér jejich vrcholných představitelů - odchází hnutí se šrámy v podobě ztrát v Senátu i na některých radnicích.

Na druhou stranu bude mít STAN po kauze Dozimetr zastupitele i v Praze a hnutí uspělo i v Rakušanově Kolíně. Ve štábu tak panovala vcelku veselá nálada.

Co vám udělalo zatím největší radost?

Celkově úspěch v komunálních volbách. Vypadá to, že počet mandátů, i když jsme měli o sto kandidátek méně, bude veliký. Neztrácíme podporu a přání mnohých, aby STAN vymizel z politické mapy, se v komunálních a senátních volbách nenaplnilo.

A co ten ústup v Senátu?

Tady přiznávám, že jsme za očekáváním. Zklamáním je, že mnozí byli na třetím, nejméně populárním místě, a znamená to nepostup do druhého kola. Hlasů neměli málo, určitě to nebyli nekvalitní kandidáti. Myslím, že zde vyšla široká strategie koalice Spolu, hledat širší podporu pro jednotlivé kandidáty. To evidentně slavilo úspěch.

Nepostavili jste spíš slabší kandidáty?

Nemyslím, že mnoho kandidátů bylo slabých. Třetí místo nikdo neohodnotí, ale je to mnohdy s velkým počtem hlasů a nemyslím si, že by to byli neviditelní lidé. Z pražské perspektivy to vypadá jinak, ale jsou to mnohdy lidé s regionálním příběhem.

Je to otázka důkladnějšího hledání důvodů. Jeden vidím v úspěšné strategii hnutí Spolu, druhý vidím v tom, že jsme měli regiony, kde jsme sami sobě konkurovali.

Místopředseda Senátu Jan Horník nepostoupil do druhého kola, v čem vidíte problém?

Na rovinu - kandidovali dva lidé spojení s hnutím STAN. Pokud by se člověk podíval - byť je to hypotéza - a dal jejich součet hlasů dohromady, tak by to na druhé kolo stačilo. Tuto regionální nedohodu dvou silných osobností považuji za obrovitánskou chybu a promarněnou příležitost v tomto regionu.

Snažil jste se jim to předtím vysvětlit, že to takhle nejde?

Mnohokrát. Individuálně i na platformách předsednictva, celostátního výboru, jsem se je pokoušel přemlouvat.A chtěl jsem po karlovarské organizaci, aby vygenerovala jednoznačnou shodu. To ale nešlo.

Ohledně Prahy - vypadá to, že „zatáčku smrti“ vyberete.

Ano, vybraná zatáčka to je. Mnozí nás tu posílali do politického zapomnění a my od začátku tvrdili, že s kvalitním lídrem a kvalitní kandidátkou šanci máme. Můžeme být mezi sedmi a osmi procenty. Budeme mít poprvé na magistrátu vlastní zastupitelský klub, dosud jsme byli v nějaké koalici. Takže do pražské politiky patříme a je to velký úspěch a potenciál do budoucnosti.

Jste v kontaktu s dalšími celostátními lídry, aby se například koalice Spolu nespojila v Praze s ANO?

Určitě budou města, kde se vyjednávání dostanou i na předsednickou úroveň. Jak cítím naladění Petra Hlaváčka, on by byl tím, kdo by konsenzus na půdorysu vlády hledal. Myslím, že v hlavním městě dávat dohromady koalici s hnutím ANO je promarněná příležitost. Při součtu všech vládních stran, které v Praze kandidovaly, je to podle mne i trochu nezodpovědné a já bych každopádně byl velmi rád, aby dohoda na půdorysu ODS a ANO nebyla.

Volby v Praze Jak hlasovali voliči v hlavním městě? Výsledky najdete zde.

Jak se vám líbí výsledek v Kolíně?

Moc. Kandidovali jsme počtvrté, počtvrté jsme zvítězili. To je kolínský rekord. Potřetí pak máme nadpoloviční počet zastupitelů. Přes enormní útoky ve volebních materiálech hnutí ANO na nás, skrze mne a podobně. Lidé ocenili lokální práci a že Kolín se výrazně změnil k lepšímu.

Ještě z jedné věci mám radost. Poprvé od II. světové války v kolínském zastupitelstvu chybí KSČM. Je to signál, že alespoň tato strana se ubírá do zapomnění.

Proč jste letos nekandidoval? Protože jste pro opozici dobrý terč?

Už jsem na to neměl čas. Byl jsme zvyklý nemít na zastupitelstvu absence. Neschovávali mne, nestyděli se za mne, otevřeně jsem je podporoval v kampani.