Předpověď pro první hodiny: Hněv z Václaváku se ozve i ve volbách do Senátu

První kolo doplňovacích voleb do horní komory přinese významné zisky hnutí ANO, ale z nespokojenosti s poměry budou těžit i některé strany a radikální kandidáti stojící mimo Parlament. Větší roli, než je u Senátu obvyklé, sehrají protestní hlasy, které ovšem zdaleka nevyluxuje jen Babišovo ANO.

Druhé kolo příští týden bude „o něčem jiném“. Průlom nenastane, při nízké volební účasti se konečné výsledky do značné míry „vrátí do normálu“ minulých let a Senát bude dál kontrolovat pohodlná většina současných vládních stran.

To je stručná prognóza s krátkou životností – za několik hodin, v sobotu 24. září večer, ji potvrdí, vyvrátí, nebo v každém případě upřesní sečtený obsah volebních uren.

Mobilizace skrze referendum o vládě podle mě – určitě ne masově, ale přece – také voliče méně známých nebo podceňovaných kandidátů z okrajů politického spektra. Například hnutí PRO, které vyrostlo na odporu proti covidovým opatřením. Víc než kdy dřív v prvním kole také uspěje SPD.

To bude volební odraz zářijové demonstrace na Václavském náměstí. Ale ne tak silný, aby stačil na vítězství.

Příklad ze sledovaného obvodu Jihlava: Andrej Babiš mohutně volal „nevolte Vystrčila“ – ale pokud bylo skutečně smyslem jeho kampaně senátorské křeslo pro kandidátku ANO Janu Nagyovou, měl se soustředit hlavně na to, aby postoupila do druhého kola, a to na úkor kandidáta PRO Tomáše Nielsena. Kterému mimochodem bookmakeři Fortuny věřili víc než Nagyové, zatímco o postupu Miloše Vystrčila nebylo pochyb.

Zatím poslední kombo komunálních a prvního kola senátních voleb v roce 2018 přineslo účast 47, respektive na Senát slušných 42 procent. Letos to může být zhruba stejně nebo o něco méně, leč přibudou hlasy nespokojených. Mnozí z nich přitom nezvolí ANO – které je po osmi letech ve vládě regulérní součástí establishmentu, ale ze svého pohledu radikálnější nebo méně vyzkoušenou alternativu. Tyto hlasy se ovšem ve druhém kole, kdy si pro lístky do volebních místností chodívají vážní zájemci o Senát, už objeví spíš sporadicky.

Tím, jak v kampani útočili na vládu, Andrej Babiš a ANO roztleskávali kampaň i svým opozičním konkurentům. Podobně jako když ODS v roce 2002 přišla se sugestivní „obranou českých národních zájmů“, načež v parlamentních volbách zaznamenala rekordní zisk KSČM.

Pokud jde o 27 volebních obvodů, tipovat vítěze a někde i dva postupující do druhého kola je beze stop nějakých průběžných výsledků dost smělé. Chybí nové průzkumy a data, nicméně z historie senátních voleb, osobností kandidátů, konkurence v daném obvodu, předchozího chování voličů nebo i zmíněných sázkových kurzů se leccos soudit dá. Takže:

Favority na celkové vítězství jsou dosavadní senátoři Tomáš Jirsa (ODS, obvod Český Krumlov), Jiří Oberfalzer (ODS, Beroun), Jiří Růžička (TOP 09, Praha 6), Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj, Liberec) a Ladislav Václavec (ANO, Bruntál). Canov a třeba i Oberfalzer by mohli obhájit mandát už v prvním kole.

Pravděpodobné je, že ve druhém kole zvítězí ředitel jihočeské záchranky Marek Slabý (ODS, obvod Tábor), senátor Tomáš Czernin (TOP 09, Jičín) a starostka lidovecké bašty Dolních Bojanovic Eva Rajchmanová (Hodonín).

Laboratoří jednokolového systému – i když jen se dvěma zúčastněnými, víc se jich do voleb nepřihlásilo – je Ústí nad Orlicí. Vítězství kandidáta ANO nad lidovcem by bylo malou revolucí, protože KDU-ČSL má tento obvod „propachtovaný“ od samého počátku v roce 1996. Obvod číslo 46 je jediným místem, kde se dá skutečně mluvit o referendu o vládě v onom Babišově pojetí. Je to tu buď, anebo: A lidovecký kandidát Petr Fiala (shoda jmen nebude mít vliv) podle mého soudu zvítězí.

Kandidátů je zhruba o šedesát méně než minule v roce 2020 i než v roce 2016, kdy se naposledy volilo ve stejných obvodech jako dnes. V některých destinacích to odhad výsledků zjednodušuje, jiné obvody před prvním kolem zůstávají „netipovatelné“ – například Olomouc, kde by se mohli ve druhém kole znova potkat stejně staří lékaři Lumír Kantor (KDU-ČSL) a Milan Brázdil (ANO). Minule vyhrál Kantor jen o tisíc hlasů. A protestní hlasy tu v prvním kole bude sbírat Zuzana Majerová (Trikolora).

Na závěr ještě hrst předpovědí, před závorkou s podtrženým slovem „možná“.

Ani jeden ze šesti pirátských kandidátů do druhého kola nepostoupí. Vladimír Špidla se senátorem nestane (a ČSSD zbude v horní komoře poslední zástupce, bohumínský Petr Vícha). V druhém kole budou patřit k nejsledovanějším duelům Václav Chaloupek (STAN/OPAT) vs. Daniela Kovářová (nez.) v Plzni, Renata Chmelová (STAN) vs. Jan Pirk (TOP 09) v Praze 10 a Miroslav Antl (ANO) vs. Zdeněk Nytra (ODS) v Ostravě. Taktika vyslat Pražáka Tomáše Töpfera kandidovat do Brna se ODS nevyplatí.