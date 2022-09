Reportáž z „hlavního města politiky“. Nagyová a Vystrčil vábili nerozhodnuté

Zatímco Jana Nagyová své setkání s voliči nazvala „Finální bitva o Senát“, Miloš Vystrčil zval na koncert „Volíme slušnost“.

Jediné, co zatím připomíná bitvu, je už před začátkem akce tlačenice u stolku, na kterém PR tým hnutí ANO rozložil ikonické kšiltovky, sladké tyčinky nebo knihy předsedy Andreje Babiše.

Někteří netroškaří a zejména müsli tyčinky se slibem „bude líp“ strkají do připravených látkových tašek po hrstech.

Areál parkoviště v Křížové ulici v Jihlavě se začíná plnit zvědavci téměř hodinu před začátkem akce. Na rozdíl od mítinků, kdy Babiš objížděl Česko v obytném voze, vyskočil z něj, rozdal čepice, podepsal knížky, vyfotil se s fanoušky a za půl hodiny jel na další štaci, čeká Jihlavany tříhodinový program.

Nechybí skákací hrad pro děti ani hudební program. Zpěvák Bohuš Matuš s kolegou rozezpívají seniory hity od Karla Gotta nebo Olympicu.

Podpořit Nagyovou přijedou i někdejší členové Babišovy vlády Klára Dostálová, Alena Schillerová a Karel Havlíček. I když druzí dva jmenovaní mají zpoždění kvůli jednání Poslanecké sněmovny o rozpočtu. Mezi lidmi potkávám i Jaromíra Dědečka, podnikatele, který kandiduje na senátora v Jičíně, kde má za soupeře místopředsedu TOP 09 Tomáše Czernina. Jihlavští ho nechávají bez povšimnutí.

Dědeček si se mnou o své kandidatuře povídat nechce. „Já si můžu bejt, kde chci,“ odvětí, když se ho zeptám, proč je v Jihlavě a není mezi svými voliči na východě Čech.

Vystrčil se utká ve 2. kole senátních voleb s Nagyovou Do druhého kola senátních voleb v obvodu Jihlava postoupili předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a Jana Nagyová (ANO). Vystrčil získal 45,62 procenta hlasů, druhá Nagyová dostala 30,56 procenta hlasů. Vystrčil musí mít nelehké spaní, zní z ANO po úspěchu Nagyové

Jdu jen kolem

Drobnější šedovlasý muž, který už má přes rameno plnou žlutou tašku, zvědavě okukuje obytný vůz, kterým Babiš a jeho suita uplynulé měsíce objížděli republiku. Předseda ANO ale uvnitř není, přijede až později. „Jdu jen kolem, tak jsem se šel podívat. Jsem zvědavý,“ vysvětluje pán, který prý ještě neví, koho bude ve druhém kole volit.

Hlas má Jana Nagyová ale jistý od seniora, který se představí jako Honza Morávek. „V prvním kolem jsem u voleb nebyl, teď ale budu volit paní Nagyovou. Pan Vystrčil mě nepřesvědčil,“ vysvětluje. Je prý voličem ANO.

„Můžete mi to podržet?“ vybafne na mě další senior a podává mi misku s gulášem. V druhé ruce má grilovaný sýr a nějaké tyčinky, které se snaží dát do látkové tašky. Občerstvení je na mítinku ANO zdarma. Pije se pivo, limonáda nebo svařené víno a na jídlo i pití se od chvíle, kdy se okénko otevřelo, stojí fronty.

„Pana Babiše mám rád. Je hodnej a spravedlivej. Přidal nám hodně na důchodech, mně 4 tisíce,“ svěřuje se mi pán poté, co mu vrátím misku s gulášem. O Janu Nagyovou se výrazně nezajímá, ale svůj hlas jí prý dá, protože je „od Babiše“.

„My známe ty novináře“

Jakmile se Andrej Babiš zjeví mezi návštěvníky, okamžitě se kolem něj vytvoří hlouček novinářů i příznivců. „Moje první reakce byla negativní, mně se to nelíbilo. Ale oni na tom trvali, tak si to prosadili,“ odpovídá Babiš na dotaz, co říkal tomu, že na Jihlavsku bude do senátu za ANO kandidovat právě Jana Nagyová.

A hned ji hájí za neúčast v předvolebních debatách. „My známe ty novináře, Bastlovou, DVTV a podobné. Ona chudinka nemá žádné zkušenosti,“ vypráví před tím, než začne vykládat o polistopadovém kartelu.

„Současný Senát neplní svoji roli, nesmí být jen přikyvovatelem vlády,“ vysvětluje mi pak Jana Nagyová svoji motivaci ke kandidatuře. V minulosti působila jako náměstkyně primátora Jihlavy. Po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo se z politického života stáhla. „Seděla jsem v koutě a dívala se, jak věci kolem mě plynou. Je to těžká doba, která potřebuje řešení,“ dodává.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy +11

Palačinky a párek v rohlíku

Miloš Vystrčil, se kterým si povídám v nedalekých Smetanových sadech, odmítá rétoriku hnutí ANO o boji či bitvě, kterou v souvislosti s Jihlavským duelem využívají.

„Já kandiduji proto, aby se region rozvíjel a abych dělal dobře svoji práci v Senátu. Já nekandiduju proti někomu. Když to někdo bere tak, že kandiduje proto, aby někoho zničil nebo se někomu pomstil, to je mi cizí,“ vysvětluje.

„V politice se musíme vymezit, je to duel,“ říká mi posléze Jana Nagyová.

Na koncertě Volíme slušnost se sejde zhruba tisícovka lidí, zhruba třikrát víc než na nedalekém mítinku ANO. Čísla se ale špatně odhadují, protože u ANO lidé dost rotují a poté, co si dají občerstvení, často odcházejí pryč. U Vystrčila většina z nich čeká na hlavní hvězdu večera, zpěváka Davida Kollera.

Ani příznivci kandidáta koalice Spolu nejsou o hladu. U stánku s palačinkami nebo párkem v rohlíku se tvoří velká fronta.

„Já si toho, že jste přišli, moc vážím, protože vy všichni tady rozumíte jedné věci – že solidarita není kobliha,“ děkuje Vystrčil z pódia návštěvníkům.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Jana Nagyová během předvolební akce v Jihlavě.

„Budu volit mezi dvěma zly“

Mezi nimi potkávám Luboše, kterého jsem zahlédla i na mítinku Jany Nagyové. Ve svém baretu je nepřehlédnutelný.

„V prvním kole jsem volil někoho jiného. A teď budu volit mezi dvěma zly. Na Vystrčilovi mi vadí pan Kratochvíl, který s ním jel na Tchaj-wan. No a Babiš a to jeho panoptikum, teď mi tam nějaká Dostálová tvrdila, že budou muset přepracovat rozpočet. Ten měli dát dohromady už dávno, když byli u vlády,“ říká muž, který by se dal nazvat antikomunistou a spíš zelenějším voličem.

Na Babišově mítinku potkávám paní Koumarovou, která se snaží vmísit mezi novináře a předsedy ANO se ptá na věci, které se jí nelíbí. Babiš ji odbude s tím, že teď mluví s televizí, ať si za ním pak přijde. „Žasnu z toho, co kolem sebe vidím, co slyším, co on říká o Vystrčilovi,“ svěří se mi poté, co předseda hnutí ANO odejde směrem k pódiu. Půjde se podívat i na mítink Miloše Vystrčila? „Tam nemusím jít, já půjdu k volbám,“ říká mi rozhodně.

Po proslovu Babiše a Nagyové se na pódium vrací zpěvák Matuš. „Lidi, podporujme Janu, Andreje. Já jsem sice jen vyučenej kominík, ale mám selskej rozum,“ hecuje publikum.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Miloš Vystrčil.

Pět senátorů v Jihlavě

Akce Miloše Vystrčila začíná o hodinu později. I současnému šéfovi Senátu se začínají podporovatelé scházet s předstihem. Známí i neznámí. Čestné místo mezi nimi zaujímají Věra Kuberová a Vendula Vinšová, manželka a dcera zesnulého Jaroslava Kubery, po němž Vystrčil převzal vedení horní komory.

„Jsem ráda, že byl Miloš Vystrčil zvolen předsedou Senátu poté, co manžel zemřel. Je to dříč, správnej a čestnej člověk. Jsem na něj pyšná,“ říká Věra Kuberová. Když se jí zeptám na vyhrocenou kampaň, která se teď na Jihlavsku odehrává, jen mávne rukou. „Manžela si v tomhle neumím představit. Ta sprostota, neslušnost a arogance by ho zabíjela. Za těch 30 let, co jsem s ním byla v politice, jsem tohle nezažila,“ míní. „On by se táta do této doby nehodil,“ podotkne její dcera.

U jednoho stolku pod pódiem stojí v béžovém kabátě senátorka Miroslava Němcová (ODS). Je jednou z pětice senátorů, kteří do Jihlavy odpoledne přijeli. „Jakmile graduje nějaká kampaň a dostane se až na takhle nízkou úroveň, tak kdo bude chtít příště vyhrát, bude muset jít ještě níž,“ říká.