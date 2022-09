„Že neměl podporu Babiše? Dětinská výmluva,“ kárá Vokřál soka pro Senát

Bude to jeden z nejvypjatějších soubojů. A také nehlasitějších. Duel „dvou odpadlíků“ z ANO o senátorské křeslo v brněnském obvodě číslo 58 provází hned několik pikantností, včetně ostrých slovních výpadů.

Příští víkend se ve druhém kole utkají dva populární „manažeři“ Jiří Dušek (ČSSD, Vaši Starostové, ODS, Fakt Brno) a Petr Vokřál (za ANO).

Foto: Tomáš Svoboda , Seznam Zprávy Jiří Dušek.

Jediné, na čem se opravdu shodnou, je to, že jejich bitva bude velmi vyrovnaná. „Podle mého názoru rozhodne zhruba tisíc hlasů,“ říká pro Seznam Zprávy bývalý brněnský primátor Vokřál.

„I minule jsem zažil těsný duel. Dalo se to očekávat,“ kontruje ředitel hvězdárny Dušek. Před šesti lety získal jako nezávislý za ANO senátorský post ve druhém kole. Tehdy si připsal necelých 52 procent hlasů.

O víkendu první kolo ovládl se ziskem 29,3 procenta hlasů, ale jen s malým náskokem na Vokřála (26,6 procenta). Reálně je dělilo jen 949 hlasů. Až s odstupem skončil na třetím místě městský architekt Michal Sedláček, kterého navrhli lidovci a TOP 09.

Foto: Seznam Zprávy Výsledek voleb v obvodě č. 55.

Ač se Vokřál s Duškem ještě před šesti lety vzájemně plácali po zádech pod hlavičkou ANO, dobré vztahy jsou minulost.

Jak už zaznělo, oba jsou to trochu „odpadlíci ANO“, i když na adresu Vokřála to už platí jen napůl. S hnutím se před dvěma lety loučil za poměrně dramatických okolností v kulisách korupční kauzy Stoka. „Brněnské organizace byly z mého pohledu jednoznačně napojeny na různé lidi, řekl bych až z podsvětí,“ komentoval v červnu 2020 svůj odchod. ANO na jižní Moravě rázem přišlo o nejoblíbenějšího politika.

Teď už je všechno jinak.

Vokřál si v sobotu znovu užíval volební štáb ANO. V hotelu Continental sledoval výsledky po boku Aleny Schillerové či brněnského lídra René Černého. „Tehdy jsem situaci vyřešil po svém. A nakonec se stalo, co jsem říkal. Jen s odstupem pár měsíců,“ naráží na to, že šéf hnutí Babiš nakonec brněnskou buňku ANO zrušil.

Teď je prý ANO v Brně zase čisté. „Z pohledu dnešního ANO s kolegy nemám žádný názorový rozkol. Jsou tam lidé, kterým věřím. To byl i důvod, proč jsme se dohodli. Jestli se do hnutí někdy vrátím? Říká se, že nikdy nevstoupíš do jedné řeky, ale taky nikdy neříkej nikdy,“ směje se Vokřál.

„Věřím, že si lidé pamatují mou názorovou kontinuitu. Nikdy jsem nepřeskakoval z ANO do ODS,“ rýpne si do svého konkurenta. Šéfovi brněnské hvězdárny v hnutí nemohou přijít na jméno, i když do Senátu, kde končí jeho šestileté období, byl zvolen pod hlavičkou ANO. „Vždyť já jsem Duška před lety přesvědčil, aby za ANO kandidoval do Senátu,“ čílí se Vokřál.

Proč Dušek nyní přestoupil k úhlavním rivalům? „Důvodů je několik. Šest let jsem spolupracoval se starosty a místostarosty městských částí v mém obvodu. Když se můj čas ve volebním období téměř naplnil, přišli za mnou a nabídli, že mě podpoří. Ocenili mou práci, ale nebyli z hnutí ANO. Bylo pak těžké je odmítnout,“ říká.

A nezapomene i výtku směrem k Babišovi. „Podpoře pro mě se ostentativně vyhýbal. Je pak těžké kandidovat za toto hnutí,“ vysvětluje, proč přijal podporu od ČSSD, ODS či Fakt Brno.

Vokřál to vidí jinak. „Takto se vymlouvat je trochu dětinské. Vím, že už loni na podzim vyjednával o podpoře jiných subjektů. Není to tak, že by nedostal nabídku. Netají se tím, že se v posledních dvou letech odklonil od trendu hnutí ANO,“ reaguje Vokřál.

Dušek v Senátu působí jako místopředseda výboru pro záležitosti Evropské unie. Apeloval třeba na záchranu a podporu českých science center, kterým v období pandemie koronaviru hrozil zánik. „S výsledkem v prvním kole jsem spokojený. Ukazuje se, že jsem to nedělal tak špatně,“ říká.

Podle Vokřála těsný souboj rozhodne řada okolností. „Ve středu je státní svátek. Je otázka, jestli si někteří neprodlouží víkend. Záleží na účasti, aktuální náladě voličů. Je také otázka, ja se přerozdělí hlasy dalších kandidátů,“ přemítá.