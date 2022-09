Referendum o vládě? ANO vyzve Spolu v boji o Senát nejméně v 15 obvodech

Patrně nejostřeji sledovaný souboj v prvním kole voleb do Senátu zatím vyznívá ve prospěch vládních stran. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na Jihlavsku vede jasně nad druhou v pořadí Janou Nagyovou za hnutí ANO. Po sečtení tří čtvrtin okrsků má zhruba 45 procent hlasů, kdežto Nagyová je na 31.

Mayerová (Nagyová) jako kandidátka ANO však s největší pravděpodobností postoupí do 2. kola. Souboj mezi kandidáty ANO a kandidáty delegovanými některou ze stran vládní koalice Spolu však podle propočtu Seznam Zpráv přijde na řadu v nejméně 15 volebních obvodech.

Průběžné výsledky voleb signalizují velký debakl hnutí STAN poškozené korupční kauzou Dozimetr. Ze 14 navržených kandidátů se do druhého kola dostane zřejmě jen jeden, dosavadní senátor z Prahy 6 Jiří Růžička, ten ale kandiduje za vícero vládních stran.

Ať už bude letos zvolen kdokoliv, je ale jisté, že strany vládní koalice o většinu v horní komoře Parlamentu nepřijdou. Jde ale právě mimo jiné o to, jak moc se dokáže prosadit opozice, včetně některých mimoparlamentních antisystémových stran, které se angažovaly při organizaci nedávné velké demonstrace na Václavském náměstí.

Výsledky voleb napjatě očekává vedení kdysi vládní ČSSD. Sociální demokracie by v krajním případě mohla přijít o dva ze tří mandátů, čímž by tak už byla téměř zcela vytlačena z parlamentní scény. Nynější předseda Michal Šmarda by považoval za úspěch zisk jakéhokoliv nového mandátu, strana spoléhala například na svou kandidátku Olgu Sehnalovou ve volebním obvodě Kroměříž, ta ale zatím ztrácí. Naopak dosavadní senátor Jaromír Strnad v Kutné Hoře vede.