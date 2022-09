Neznámá dáma dostala Vystrčila do úzkých, já bych se bál, říká Havlíček

V osmi ze 13 krajských měst v komunálních volbách vyhrálo hnutí ANO. Vládní strany jich ovládly jen pět. Jak dobrý výsledek je to pro opoziční hnutí? A co to vypovídá o popularitě vlády?

Hostem Ptám se já byl místopředseda ANO Karel Havlíček.

Komunální volby mají vždycky víc vítězů – záleží na tom, z jakého úhlu se sledují výsledky. Jestli na počet mandátů, zda se podařilo obhájit všechny nebo oslovit větší města či menší obce. Spokojených tak letos může být více stranických lídrů. Ovšem v krajských a statutárních městech nejvíc zabodovalo ANO a dokonce už v prvním krajském městě sestavilo radniční koalici – v Plzni se dohodlo s Piráty a hnutím STAN.

Předseda hnutí Andrej Babiš označil výsledek komunálních i senátních voleb za úspěch a hnutí si podle něj významně polepšilo. A podle jeho slov je výsledek voleb důkazem, že voliči přijali jeho výzvu, aby z komunálních voleb udělali referendum o vládě.

Má pravdu? A podaří se ANO přetavit volební výsledky z voleb do povolební spolupráce, nebo zůstane v opozici i ve městech?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

01:15 Byly tyto volby vážně referendem o vládě? - Senátní volby jsou dle mého názoru politické. U té komunální politiky je to hlavně u těch větších větších měst, z 25 měst jsme v 16 z nich na prvním místě, u 8 na druhém místě, u jednoho na třetím, žádná jiná strana nemá takové výsledky.

2:40 Ale nevyhráli jste v Praze ani v Brně. - Jsem trochu zklamán z Brna, kde máme úbytek i vůči posledním volbám. V Praze jsme nečekali nějaký absolutní převrat. Ale myslím, že je to docela slušný výsledek.

4:00 Když získáme 3, 4, 5 postů v Senátu, tak budu spokojený. Jsem realista, vyzývám lidi, kteří nejsou spokojeni s vládou, aby šli k volbám, dali hlas nám a pětikoalici trochu do těla.

5:30 Jedna věc je ta, jaká je role Senátu a jestli plní tu svojí úlohu, či neplní. Fakta jsou jasná, Senát tady je, nemůžeme se tvářit, že neexistuje. My nechceme zrušit Senát, jen velmi občas pochybujeme, zda plní svojí úlohu. Třeba za nás vracel velké množství zákonů a tvrdí, že to není politické, teď to nedělá a taky tvrdí, že to není politické. Senát by měl být jakousi radou starších, neměl by jen hlasovat stranicky.

7:20 Je fér kampaň, kterou vede Andrej Babiš za Janu Nagyovou proti Miloši Vystrčilovi ve volbách do Senátu na Vysočině? - To ale není souboj Andreje Babiše a pana Vystrčila, ale ANO a pana Vystrčila. On je jednou z nejvýraznějších osobností pětikoalice, je to předseda Senátu, v politice je pětadvacet let. A my se netajíme tím, že ho tam nechceme. A kdyby se nám podařilo dostat tento post ve volebním okrsku, tak to by bylo politicky velmi zajímavé. Lidi to očekávají, tyto souboje.

9:00 Už teď je to pro nás malé vítězství. Kdybychom do toho nevstoupili tou kampaní, tak by pan Vystrčil vyhrál v prvním kole. Že dokázal získat hlasy někdo méně známý, že se neznámá dáma dostala do druhého kola, dostala 31 procent, tak já být panem Vystrčilem, tak bych byl minimálně nervózní. Svědčí to o tom, že když se jede za těmi lidmi, dá se z toho něco získat. Pan Vystrčil neměl nějakou kontaktní kampaň.

11:00 Je to politický marketing, účel světí prostředky. Ani já jsem takový úspěch nečekal, pan Vystrčil si asi myslel, že vyhraje v prvním kole.

13:30 Co je předností paní Nagyové jako kandidátky do Senátu? Podle vás ji mají lidé volit, protože je obětí polistopadového kartelu kvůli kauze Čapí hnízdo. - Lidé, kteří kandidují, by měli mít životní zkušenost, zažili vzestupy a pády. Paní Nagyová pracovala jako náměstkyně primátorky, má zkušenosti z pozic ve státní správě a různých institucí. 31 procent lidí si řeklo, že bude umět hájit jejich zájmy. Ona taky řekla, že by se vzdala imunity.

16:00 Na komunální úrovni - máte pokyny pro vaše kolegy, s kým jít do koalic? - Nemáme, to si řeší sami. - A situace v Plzni, kde jdou do koalice se zátupci STAN? - Že vedení STAN je pod vlivem mafiánů, dokonce jsou jimi paseni, tak to neznamená, že jim patří. To bychom takto mohli odstřihnout obrovské množství starostů. Pro nás to je organizovaný zločin v rámci vedení.