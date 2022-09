Dělají to dvacet let, jsou organizovaní, říká aktivista o kupčení s hlasy

Podezření z kupčení s hlasy čelí 59letý muž, který měl na Děčínsku slíbit nejméně dvěma osobám finanční hotovost – až pět set korun za konkrétní volbu do zastupitelstva obce. Během soboty to oznámilo krajské policejní ředitelství Ústeckého kraje.

Podle Miroslava Brože ze sdružení Konexe se jedná o sehraný organizovaný zločin, který má svoji hierarchii. „Dělají to dvacet let bez toho, aby byli odhaleni,“ uvedl.

„Policisté tam pošlou hlídku, nebo se tam projdou policisté v civilu. Myslím si, že je to nedostatečné. Přijde mi, že to neberou tak vážně, jak by mohli brát,“ říká aktivista s tím, že by se podle jeho představ měli zaměřit na přípravy kupčení a například zapojit i odposlechy.