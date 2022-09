Kdo bude krýt záda Nacherovi? Kleslová hlasování přerušila

Čtrnáct zastupitelů ANO se po volbách sešlo, aby ustavili své vedení. Podařilo se to jen částečně. Podle zjištění Seznam Zpráv mimo jiné kvůli tomu, že do hry se vložila někdejší důvěrnice Andreje Babiše a protřelá politička Radmila Kleslová, která se zvolením na pražský magistrát vrátila do vyšší politiky.

V loňském roce tvrdil, že v politice po uplynutí mandátu v zastupitelstvu skončí. Což si nakonec rozmyslel a za ANO znovu kandidoval, k čemuž ho prý přesvědčil Nacher. „Byl jsem vyhořelý v danou dobu, řešil jsem osobní a zdravotní záležitosti, do poslední chvíle jsem měl za to, že už pokračovat nebudu, ale Patrik mě nakonec přesvědčil, abych pokračoval,“ řekl Nepil Seznam Zprávám.

Teď pražský zastupitel z Prahy 8 zvažuje i to, že se do hnutí vrátí. „Přemýšlím nad tím, považoval bych to za fér. S ohledem na to, že jsem za ně kandidoval, což bylo zejména na přání Patrika Nachera. Nezáleží ani tak na mně, ale na příslušné organizaci ANO. Takže ano, mé členství je v úvaze,“ dodal Nepil.