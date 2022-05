Nadšenci ve volbách: vítězství u voličů neznamená, že budou vládnout

V pěti velkých pražských obvodech vyhrály před čtyřmi lety volby strany místních aktivistů. Jejich starostové však byli časem svrženi a nové do čela městských částí dosadily velké strany – ODS a ANO.

Ve čtyřech obvodech (Praha 1, 4, 5, 14) byli aktivisté i se svým starostou svrženi a nahrazeni „tradičními stranami“ ODS a ANO. Hnutí pro Prahu 11 sice vyhrálo volby, bylo však okamžitě po nich odsunuto do opozice. „Nezkušený starosta ze sousedské strany se obvykle neumí prosadit proti starým mazákům,“ vysvětluje časté povolební selhání místních aktivistů Radek Vondra (TOP 09), který jedenáct let řídil obvod Praha 14.

Zdatným politikům ODS, ANO a dříve také ČSSD obvykle nevadí ani to, že nové a místní strany získají v zastupitelstvu většinu. „Čím víc je aktivistů, tím snadněji některé z nich koupíte,“ vysvětluje totiž bývalý šéf Prahy 14.

Svůj pragmatismus dokazují i tím, že jsou připraveni uzavřít koalici s libovolným z ostatních partnerů. Našli se jen tři úspěšní nezávislí lídři v čele s Martinem Malečkem, který jako šéf Sdružení občanů Lesné řídí už sedm let druhý největší obvod Brno-sever. Zavedené sousedské vztahy ovšem vysvětlují, proč se v pěti brněnských obvodech udrželi sociálnědemokratičtí starostové, i když ve volbách do magistrátu jejich strana zkrachovala.

V největší panelákové čtvrti Jih a ve Slezské Ostravě vzali do party ještě hnutí Ostravak bývalého sponzora Věcí veřejných Lukáše Semeráka. Ostravak se po minulých komunálních volbách zřejmě stal nejúspěšnějším místním hnutím v rámci republiky, o čemž svědčí i to, že dosadil starostu ve Vítkovicích. Ovšem v Moravské Ostravě mu ani největší počet zastupitelů do obvodní rady nepomohl.