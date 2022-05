ODS se může vrátit na radnice. Pokud to nepokazí krize a vlastní arogance

Tehdy samotná ODS vyhrála parlamentní volby a o několik měsíců později získala tři čtvrtiny míst starostů v okresních a větších městech. Také tehdy se stalo, co lze očekávat letos v záři: pravicoví voliči na rozdíl od těch levicových chodí i k malým volbám častěji.

Olomoucký politolog Petr Sokol, který spolupracuje s místní ODS, si i na základě této zvyklosti myslí, že letošnímu triumfu koalice Spolu na radnicích může zabránit jedině to, že se proti formaci Petra Fialy domluví oba velcí konkurenti – hnutí ANO Andreje Babiše a uskupení STAN ve spojení s Piráty a místními stranami typu Hradecký demokratický klub. To by pak znamenalo převrat.