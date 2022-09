Proslavila se zaklíněním pod kořen, teď kandiduje za ODS

Kandidatura 67leté důchodkyně Zdeňky Novotné v městské části Praha-Petrovice by za normálních okolností nikoho nezaujala. Serveru iDnes.cz se ale podařilo zjistit, že se jedná o hlavní postavu dnes už legendární televizní reportáže o ženě, která přečkala noc v lese zaseknutá pod kořenem stromu.

„V obci jsem ODS zakládala. Už je to skoro třicet let,“ říká Novotná, která kandiduje za stranu z devátého místa.

„Jde mi o to, aby se tady lidé cítili dobře, aby se tu něco dělo. Musíme si pomáhat. Starší musejí předávat vědomosti mladším. Nikdo učený z nebe nespadl,“ vysvětlila serveru svoji motivaci věnovat se komunální politice.

Díky slávě by mohla získat nejeden preferenční hlas. Říká, že ji lidé stále občas poznávají. „Přijdeme s manželem do obchodu, stojíme ve frontě u kasy a přijde mladík: ,Nejste náhodou bába pod kořenem?‘ Někdy se tomu zasmějete, někdy vás to otráví,“ uvedla.