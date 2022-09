Spolu jako inspirace. Malá sdružení se spojují a chtějí porazit giganty

Tři místní strany, Pardubáci, Sdružení pro Pardubice a Pardubice pro lidi, získaly před čtyřmi lety dohromady 19,3 procenta hlasů. Takový výsledek by tehdy v desátém největším městě stačil na druhé místo, přesto sdružení skončila na okraji a musela se spokojit se šesti místy v 39členném zastupitelstvu a dvěma bezvýznamnými křesly v 11členné radě.

Hlavními rivaly komunálních voleb jsou hnutí ANO a koalice Spolu. Jejich lídři dokonce inscenují volby ve velkých městech jako souboj gigantů s vyhlídkou, že dosáhnou „Bémova vítězství“, tedy absolutní většiny v zastupitelstvu, jak se to podařilo roku 2006 občanským demokratům v Praze.

Podle sociologa Herzmanna se takové naděje nesplní. Dosud místní či regionální sdružení nominovala primátora do jediného z deseti největších měst, konkrétně do Liberce. Tentokrát mohou posílit sdružení politiků bez vazby na Prahu do té míry, že o podobě i těch největších magistrátů rozhodnou právě jejich sekretariáty.