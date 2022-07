Žebříček měst, kde se teď dobře žije. První dvě jsou hned u Prahy

Do Berouna se přistěhovala po ukončení studia geologie na Univerzitě Karlově, když za cenu malého bytu v Praze bylo možné v Berouně pořídit bydlení dvojnásobných rozměrů, a ještě zbyly peníze na rekonstrukci. V posledních letech se už ceny srovnávají, o to víc se však do Berouna a blízkého okolí stěhují dobře situované rodiny. Svědčí o tom i fakt, že ve městě vznikla třetí soukromá základní škola, kde se ročně platí školné 80–150 tisíc korun.