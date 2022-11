Kdo to je? Otázka, která už Nerudovou netrápí, ukázal průzkum

Kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová se dotáhla na dva dosavadní favority volby – Petra Pavla a Andreje Babiše. Ukázal to nejnovější průzkum agentury Kantar pro ČT, který přisuzuje Babišovi 27 procent, Pavlovi 26,4 a Nerudové 23,5 procenta.

„Evidentně dobře zapracovala na své největší bariéře – neznámosti, respektive známosti. Když se podíváte na to, kolik procent ji neznalo před pár měsíci a kolik nyní, tak tady se jí povedlo opravdu hodně posunout,“ vysvětluje Seznam Zprávám nárůst preferencí Pavel Ranocha z agentury Kantar.

Čísla podle něj potvrzují i dlouhodobou výhodu dalšího z kandidátů Petra Pavla. „Jeho podpora je opravdu hodně průřezová. On se nemusí spoléhat na podporu nějaké konkrétní, ostře vymezené skupiny lidí,“ dodává Ranocha v rozhovoru.

Podle vašeho aktuálního průzkumu se Danuše Nerudová přiblížila dvěma dosavadním favoritům. Jak těžké je teď říct, kdo vlastně postoupí do druhého kola?

Danuše Nerudová se skutečně dotáhla téměř na čelo, rozdíl už tam není velký. Dlouhodobě to vypadalo, že tato kandidátka posiluje, ale podle toho, co jsme naměřili, se trend akceleroval. Dlouho to vypadalo, že první kolo by mohlo být celkem jasné, teď to tak přestává vypadat.

Zároveň se ale zase situace vyjasnila v tom, kolik kandidátů zřejmě o to druhé kolo bude bojovat. Vedoucí trojice se výrazně vzdálila od zbytku pelotonu a už pro ně – i vzhledem k času – bude obtížné se dotáhnout na čelo.

Čím si vysvětlujete nárůst preferencí Danuše Nerudové? Podle agentury Median měla v červnu 7 procent, v říjnu 15 procent, u vás má nyní přes 23.

Obvykle nedělám srovnání mezi agenturami, ale Median ve svém posledním šetření měl ještě zahrnuté některé kandidáty, kteří nakonec ani nekandidovali. Třeba Miroslavu Němcovou nebo Václava Klause staršího a další.

Když si nasčítáte jejich preference, dojdete k nějakým 15 procentům. Ta se musela rozpustit mezi jiné kandidáty a teď můžeme spekulovat, jestli by třeba voliči Miroslavy Němcové podpořili Danuši Nerudovou.

Takže vliv mohlo mít i to, že se vycizelovalo startovní pole?

Ano. Ale nezpochybňuji tím, že Danuše Nerudová roste. To vypadá jako dlouhodobý trend, protože evidentně dobře zapracovala na své největší bariéře – neznámosti, respektive známosti. Když se podíváte, kolik procent lidí ji neznalo před pár měsíci a kolik nyní, tak tady se jí povedlo opravdu hodně posunout.

Jací voliči volí Danuši Nerudovou a jací Petra Pavla?

Má trošku vyšší podporu u žen, ale ten rozdíl není tak velký, jak bychom si mohli myslet. A má vyšší podporu u vysokoškoláků a obecně vzdělanějších lidí. Vyšší podporu má také u nejmladší voličské skupiny do 30 let, která ale netvoří zas moc velkou část elektorátu. To je třeba dlouhodobě problém Pirátů, kteří se spoléhají právě na tuto skupinu, jež ale není demograficky příliš velká.

Co se týče Petra Pavla, ten má tu výhodu, že jeho podpora je opravdu hodně průřezová. A to ať se podíváte na skoro jakoukoliv sociodemografickou charakteristiku. On se nemusí spoléhat na podporu nějaké konkrétní, ostře vymezené skupiny lidí, což je pro něj poměrně solidní výhoda. Pokud má kandidát nějakou vymezenou bublinu, tak je pro něj pak těžké podporu navyšovat.

U voličů Andreje Babiše asi žádné překvapení nepozorujete…

U něj se samozřejmě do značné míry překrýváme s voliči hnutí ANO. To znamená primárně senioři a lidé s nižším vzděláním, kdy v obou těchto skupinách má přes 40% podporu. Takto je Andrej Babiš vyprofilovaný dlouhodobě. U voličů vládních stran je jeho podpora v podstatě nula, tam si nesáhne téměř na žádné hlasy nebo jenom na úplné minimum.

Ostatní kandidáti kromě první trojice se ve vašem průzkumu propadají. Čím to je? Začínají se lidé přimykat k favoritům?

Vypadá to tak, že lidé se začínají profilovat směrem k nějakému z těch silnějších kandidátů. Zřejmě pochopili, že rozhodovat se bude mezi těmi třemi a hlas pro někoho jiného v prvním kole by nemusel mít takový význam. Ale stále zůstává nějaká čtvrtina nerozhodnutých voličů.

To jsou voliči, kteří neví, jestli půjdou volit, nebo koho půjdou volit?

Je tam samozřejmě i část, která lavíruje nad volbou samotnou, ale většinou řeší spíše, koho volit. V rámci první trojice nejvíce lidí váhá mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou. Ale ta deklarovaná ochota jít k volbám je poměrně vysoká. Podle toho, jak to vypadá teď, bychom mohli minimálně na první kolo čekat poměrně vysokou volební účast.