Babiš opět mění plány. Zda zkusí boj o Hrad, oznámí 28. října

Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš chce oznámit případnou kandidaturu na prezidenta ve státní svátek 28. října. Uvedl to na mítinku v Ústeckém kraji.

„Já jsem o tom přemýšlel a možná posunu ten termín. Líbilo by se mi 28. října, to je takový důležitý den, na Hradě bude vyznamenání, tak bych to mohl oznámit tam,“ uvedl Babiš.