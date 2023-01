Babišova „protiválečná“ kampaň: Rozdal tím notičky dezinformátorům, říká politolog

Andrej Babiš odstartoval kampaň před druhým kolem prezidentské volby ostrým proslovem, na který navázaly billboardy s jasným poselstvím: generál Pavel chce zatáhnout Česko do války.

Jakým způsobem na tuto kampaň zareagovala česká dezinformační scéna, popisuje politolog, odborník na politický marketing, moderní propagandu a dezinformace Miloš Gregor

„Čekal jsem, že něco takového přijde až těsně před druhým kolem, aby na to protivník už nemohl reagovat. PR tým Andrej Babiše se opravdu neštítí ničeho,“ říká Gregor v rozhovoru pro Seznam Zprávy .

V ulicích se objevila už druhá verze billboardů, podle které Petr Pavel chce zatáhnout Česko do války. Na internetu koluje dezinformace o ve skutečnosti neexistujícím paktu, podle kterého mohou evropské státy posílat vojáky na Ukrajinu. Jak takové zprávy hodnotíte?

Implikují, že pokud by se Petr Pavel stal prezidentem tak by na Ukrajinu šli válčit Češi, což je úplný nesmysl, ale je to společný jmenovatel drtivé většiny aktuálních dezinformací a řetězových e-mailů.

Jakou formou se ty dezinformace šíří? Je to doména řetězových e-mailů, jsou to SMS nebo sociální sítě?

De facto všechno, co jste zmínil, nyní můžeme vidět. Paradoxně asi novým problémem jsou esemesky, které z technologického hlediska jsou nejstarším formátem. Byly tu ještě před e-maily nebo před sociálními sítěmi, ale před těmito volbami to vypadá, že začaly být rozesílány i esemesky, které měly v lidech budit strach, že bude-li Petr Pavel zvolen, tak okamžitě budou muset narukovat nebo budou mobilizováni a budou muset do války na Ukrajině.

Funguje taková kampaň? Oslovuje voliče, na které má cílit?

Zatím nemáme průzkumy, ale nejspíš ano, protože to, co se Andreji Babišovi podařilo - vyvolat v části společnosti naprosto iracionální a nesmyslný strach z toho, že bude nějaká mobilizace - to je prostě věc, která tu před kampaní Andreje Babiše nebyla, a teď tu je. Nevím, jestli mu to pomůže zajistit vítězit ve volbách, ale rozhodně mu to pomohlo vyděsit nemalou část spoluobčanů tím, že hrozí mobilizace, že hrozí válka, ať už na našem území nebo naverbování českých občanů do války na Ukrajině, což je nesmysl. To se mu povedlo, v tomhle ta kampaň byla velice úspěšná. A co se týče nějaké polarizace, rozeštvávání spoluobčanů proti sobě, tak v tomhle si Andrej Babiš a jeho PR můžou gratulovat.

Kdo dezinformace na internetu šíří?

Jsou to v drtivé většině případů stejní aktéři a zdroje dezinformací, jako v případě ruské propagandy. A co jsme tu posledních osm devět let mohli zaznamenávat, přibližně do roku 2014, kdy to začalo nabývat na intenzitě skrz ruskou okupaci Krymu a rozpoutání separatistických tendencí na Ukrajině. Tentokrát se to výrazně pojí i ze skutečností, že první výrazný impuls dostali od kampaně Andreje Babiše, což z mého pohledu je jediné logické vysvětlení toho, proč takovou v uvozovkách „kampaňovou bombu“ vypustili hned po ohlášení výsledku prvního kola volby.

Proč to podle vás Babiš udělal?

Naznačuje to, že mu možná nešlo o tu kampaň samotnou, ale o to dát nějaké notičky autorům řetězových e-mailů a dezinformátorům, aby to dál šířili mezi lidmi a jak můžeme vidět, tak se mu to opravdu podařilo.

Šíří tedy tyhle dezinformace především skalní fanoušci Andreje Babiše, spíš než nějaká organizovaná, placená skupina lidí?

Když se podíváme na to, jak vypadala dezinformační scéna před prvním kolem prezidentské volby, tak jednak byla roztříštěná, takže útočila střídavě na Petra Pavla a na Danuši Nerudovou, ale byla roztříštěná i skrze témata, kterými na ty kandidáty útočila. Petra Pavla kritizovala za komunistickou minulost, za to, že byl NATO, za to, že je to údajně válečný štváč, za to, že je nějak napojen na vládu atd. Ale s oznámením výsledků prvního kola voleb, kdy Andrej Babiš de facto přispěchal s tou hlavní kritikou Petra Pavla, že by měl být válečným štváčem a že jeho zvolení by mohlo snadno znamenat vtažení České republiky do války, tak drtivá většina dezinformátorů přejala tuto linku kritiky.

Neříkám, že by snad byl Andrej Babiš a jeho PR tým přímo v osobním kontaktu s dezinformátory a tvůrci řetězových mailů, ale zároveň je v kontaktu s Milošem Zemanem, jehož okolí tohle dost často používalo. Jsem přesvědčen, že není náhoda, že kampaň Andreje Babiše vypadá, tak, jak vypadá, a že zrovna všechny ty dezinformační kanály přejaly rétoriku Andreje Babiše.

Dostávají za tuhle práci někteří lidé zaplaceno, nebo je to dobrovolná aktivita?

My víme, že za poslední roky řada webů, které produkovaly a šířil dezinformace, tak byla v nějakém napojení na Kreml. Ať už to byl Sputnik, což je vlastně oficiální zpravodajská agentura Kremlu, nebo přes nějaké osobnosti, jako je Raptor TV, kteří mají osobní vazby na lidi a politiky v Kremlu. U toho Sputniku je to jasné, že je to placeno ruskou vládou. U těch osobních vazeb je nasnadě se domnívat, že tam nějaké finanční vazby jsou. Tohle bylo v uplynulých letech poměrně běžné. Stejně tak některé ty weby produkují dezinformace čistě jenom z cynického byznysového modelu, protože ví, že pro část společnosti je to žádaný zdroj informací a pokud na těch webech mají reklamy, tak je jedno, jaké informace produkují, ale na těch reklamách vydělávají.

Na Babišův proslov navázala už druhá varianta billboardů, na kterých stojí: „Generál nevěří v mír. Volte mír, volte Babiše“. Jak to jako odborník na politický marketing hodnotíte?

Je to jako ze slovníku Sovětského svazu, kdy západní imperialisté byli váleční štváči, zatímco země východního bloku usilovaly o mír. To je na jednu stranu až úsměvné. Na druhou stranu mi to přijde extrémně nebezpečné, i z toho důvodu, že je to zase o úroveň nižší hladina politické kultury v České republice. To, co Miloš Zeman započal, tak se Andrej Babiš neštítí dotáhnout ještě dál.

Zadruhé to úplně podkopává pozici České republiky a jejího ukotvení v mezinárodních společenstvích. Andrej Babiš ve svých výrocích prokazuje, že příliš nerozumí tomu, jak funguje OSN nebo NATO. A zároveň pro svůj volební zisk neváhá podkopat důvěryhodnost těchto institucím mezi českými občany. A co si budeme povídat, v České republice i díky vlivovým operacím Kremlu ta důvěra není úplně tak stabilní, jako třeba v západních zemích. No a tím, že Andrej Babiš přejímá slovník ruské propagandy, chová se ve volební kampani de facto jako Orbán a proto, aby získal několik hlasů navíc, se nebojí pošpinit ty mezinárodní instituce, které nám zaručují nějakou míru bezpečí a míru, tak je to nebezpečný precedent do budoucna.

Proč je to tak nebezpečné?

Řečnicky se ptám: jestliže Miloš Zeman stranil Rusku a Číně, ale alespoň výrazně nezpochybňoval naše členství v NATO, tak se obávám, jak bude vnímán Andrej Babiš jakožto případný prezident u našich spojenců. Výrazně se obávám, že touto kampaní se staví už na začátku případného prezidentství do pozice, ve které Miloš Zeman končil. To znamená, že v západních zemích s tím málokdo bude chtít být spojován, protože politici, kteří zpochybňují partnerství svými zeměmi, zpochybňují Evropskou unii nebo NATO jakožto garanty ekonomické či bezpečnostní politiky, tak zpravidla nebývají vítáni na bilaterálních jednáních atd. Tady se můžeme obávat izolace ze strany našich partnerů, pokud Andrej Babiš bude opravdu zvolen.

Zaznamenal jste nějaké dezinformace nebo špinavou kampaň ve prospěch Petra Pavla?

Dezinformace, které by stranily Petru Pavlovi, jsem žádné nezaznamenal. Je to podobný případ jako před pěti nebo deseti lety. Dezinformací proti Miloši Zemanovi také moc nebylo. Omlouvám se, že to zní takhle normativně, ale když máte na jedné straně slušného člověka a na druhé straně máte grázla, tak ten slušný člověk se zpravidla nesnižuje k těm podpásovým praktikám.

Petr Pavel ale svoji kampaň nevede sám, Česká republika je navíc prakticky rozdělená na dva obrovské tábory. Mezi tolika lidmi se určitě najdou tací, kteří by použili jakoukoliv taktiku…

Tak zaznamenali jsme nějaké zbytečně polarizující výroky, použité ve vtipu, ale samozřejmě mají svůj dopad: jako třeba že Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí, což samozřejmě také polarizuje společnost a implicitně to říká, že lidé z menších měst nebo obcí jsou občany druhé kategorie, takže v tomhle to určitě bylo také nefér a dost nešťastné. Ale tady vidím opravdu velký rozdíl v tom, že zatímco na jedné straně jsou to nešťastné, nefér nebo škaredé výroky podporovatelů Petra Pavla, tak na druhé straně ta vyloženě polarizující a štvavá kampaň je dílem samotného kandidáta. V tom je to nesrovnatelné. Stejně jako před pěti lety byly nějaké kritické až nechutné výroky na účet Miloše Zemana, tak to nic nemění na tom, že sám Jiří Drahoš vedl slušnou kampaň a ta neslušná kampaň byla vedená Milošem Zemanem proti němu.

Očekáváte ještě nějakou novou taktiku, nové téma, nový impuls, co se týče podpásovek v prezidentské kampani?

Já jsem překvapen mírou nechutnosti ze strany Andreje Babiše už na začátku kampaně před druhým kolem. Říkal jsem si, že něco takového určitě přijde, ale čekal jsem to až těsně před volbami, aby už na to protikandidát nestihl reagovat. Nevím, jestli mohou ještě dále toto gradovat. Vidíme, že změnili vizuály, ještě přiostřili v rétorice, ale je to de facto pořád stejný argument. Pokud si někdo zaklepe na čelo při výhrůžce, že by snad Petr Pavel v čele státu mohl mobilizovat, tak si zaklepe na čelo i při těch nových billboardech.