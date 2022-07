Babišův sok podpořil v kampani Tomáše Zimu. Kdo jsou další sponzoři?

Vztahy mezi šéfy Agrofertu a Agropolu by se daly bez nadsázky nazvat válkou. Nechyběly ani tahanice po soudech či snahy o kriminalizaci. Až v roce 2009 Malúš podlehl a svoji firmu Agrofertu, který po ní toužil, prodal. Tehdy se stáhl do ústraní.

Seznam Zprávám řekl, že Zimu zná více než 27 let a jsou přátelé. Bývalého rektora označil za v současné době nejlepšího kandidáta. „Znám ho jako profesionála, který ve svém oboru dosáhl těch největších možných úspěchů, ale taky jako člověka, na kterého se lze spolehnout,“ řekl. Že by jeho podpora Tomáše Zimy nějak souvisela s případnou kandidaturou Babiše, jasně odmítl.

Rádl Rogerová do letošního června vedla českou pobočku mezinárodní auditorské firmy. Kam její kroky povedou nyní a zda se třeba nebude chtít víc zapojit do kampaně Nerudové, je podle jejích kolegů teď „v řešení“ a není možné to nijak komentovat. Sama Rédl Rogerová je až do konce července na dovolené, a na e-mailem zaslané dotazy Seznam Zpráv proto nereagovala.