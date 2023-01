Černochová: Podivnou odpověď Babiše ohledně NATO si neumím vysvětlit

Prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) dnes v debatě v České televizi řekl, že v teoretickém případě napadení Polska či pobaltských států by nevyslal české vojáky na pomoc napadené zemi, která by byla stejně jako Česko členem NATO.

„Jsme členem NATO, které je založeno na principu jeden za všechny, všichni za jednoho. Ví to vláda, ví to většina společnosti, která podporuje členství v Alianci. Měl by to vědět i poslanec Babiš, protože je to klíčová garance bezpečnosti České republiky,“ reagovala ministryně obrany.