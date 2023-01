Ostrá debata. Babiš: Nepotřebujeme vojáka na Hradě. Pavel: Jste manipulátor

Prezidentský kandidát Andrej Babiš v průběhu debaty se svým konkurentem Petrem Pavlem na otázku, zda by v případě, že by bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy, vyslal armádu na pomoc, uvedl, že ne. „Určitě ne, je potřeba mluvit o míru,“ řekl.

Na upozornění moderátora, že jde o plnění závazků členů NATO, kteří se zavazují pomoci s obranou dalším členům, nejprve argumentoval, že neví, proč by mělo být Polsko napadeno. Poté uvedl, že ne, že „nechce posílat děti našich žen do války a chce mír“.

„Pan Babiš asi žije v jiném světě. My jsme se stali členem NATO právě proto, abychom zajistili mír, protože NATO je nejsilnější obrannou společností na světě. Základním principem je odrazení od války. To, že my se připravujeme na možný konflikt, není, že bychom do něj chtěli jít, ale abychom odradili od útoku. Je-li ale kdokoliv ze členů napaden, ostatní mu přijdou na pomoc,“ vysvětlil protikandidát Petr Pavel, který byl v minulosti druhým nejvýše postaveným mužem v NATO.

Andrej Babiš pozvání České televize na účast v prezidentské debatě před druhým kolem prezidentských voleb nejprve odmítl. Nakonec ale do Národního muzea dorazil.

„Byli jsme na bohoslužbě, kterou praktikoval kardinál Graubner a vyzval nás, abychom začali myslet jinak. Takže jsem začal myslet jinak. Odpouštím ČT všechna ta léta různých informací o mně,“ řekl na úvod Babiš.

Babiš také v průběhu duelu uvedl, že pokud se Petr Pavel stane prezidentem, bude to jen důkaz toho, jak je Česko rozdělené. Pokračovals tím, že pokud chce Pavel lidem pomoci, měl by z kandidatury odstoupit.

Velkou část debaty se Babiš s moderátorem dohadoval o to, že kandidát neodpovídal na položené otázky. Na otázku, jak by vykonával post hlavního velitele ozbrojených sil, například uvedl, že „my mame náčelníka generálního štábu, pana Řehku. My potřebujeme prezidenta, který rozumí lidem“. Ve chvíli, kdy se ho moderátor zeptal, jak zněla jeho otázka, začal Babiš mluvit o tom, že Česká republika má ministryni obrany, která by chtěla válčit. „Vy jste neuvěřitelný manipulátor,“ reagoval obratem Petr Pavel.

Problém v minulosti

Kandidáti měli v debatě také vysvětlit rozdíl mezi komunistickou minulostí svojí a svého protikandidáta. Babiš se ohledně své minulosti několik minut dohadoval s moderátorem Martinem Řezníčkem, který mu citoval jeho vlastní slova ze Show Jana Krause z roku 2011, kde Babiše uvedl, že byl rozdíl mezi „hodnou StB“ a „zlou StB“. Babiš vše odmítl jako nepravdu i přes oponování moderátora, že jeho registrace je veřejně dohledatelný materiál. Babiš je veden v registrech komunistické Státní bezpečnost (StB) jako agent s krycím jménem Bureš a vedl kvůli tomu řadu sporů. Jakoukoliv spolupráci odmítá. Naposledy podal loni ke slovenskému Nejvyššímu soudu dovolání proti rozsudku nižšího soudu, který v červnu zamítl jeho žalobu kvůli evidenci.

„Mluvil jsem s lidmi, kterým režim ublížil. já jsem se jim za to omluvil ale zároveň jsem řekl, že nemám důvod se omlouvat někomu dalšímu individuálně. Nikoho jsem nepoškodil a mojí omluvou byla moje práce po roce 1989, kdy jsem pracoval pro bezpečnost naší země,“ vyjádřil se ke své minulosti Pavel a dodal, že mnozí lidí, kteří byli režimem perzekvováni, ho podpořili. Pavel je totiž kritizován kvůli svému působení v komunistické straně a postgraduálnímu studiu na tehdejší Zpravodajské správě Generálního štábu, tedy komunistické vojenské rozvědce.

Petr Pavel reagoval na Babišovy útoky, že pokud se stane prezidentem, nastane nová totalita. To naprosto odmítl. „Nedávno jste tvrdil, že byste řídil stát jako firmu. Vy k tomu směřujete. Pokud byste se stal prezidentem, měl byste další vládu, pomohl byste hnutí ANO, aby ji mělo. A pak by se celá ČR stala vaším Agrofertem,“ řekl Pavel Babišovi.

Ten mu kontroval tím, že lidé prý nechtějí řád, který Pavel slibuje na svých billboardech. „Jste kandidát pětikoalice a pokud budete prezident, půjdete na ruku vládě. A lidi, které bych já chtěl zastupovat, nenajdou zastání,“ uvedl Babiš.

„Vy jste lidem pomáhal tím, že jste jim dával cukrátka a zadlužil jste zemi nejvíc v její historii. Už jste jim neříkal, že ty dluhy, co jste nadělal, bude muset někdo zaplatit. A ten někdo budou děti lidí, které jste si takhle kupoval,“ řekl Pavel.

Babiš hned na počátku debaty musel čelit otázkám na své billboardy, kterými na Pavla útočí a obviňuje ho z toho, že chce Česko zatáhnout do války. Byl kritizován, že jimi straší veřejnost. „Pan Pavel celý život mluví o válce. Četl jsem jeho tvít, kde psal, že bychom měli poslat vojáky na Ukrajinu,“ vysvětlil nyní Babiš. „Asi jste tam nečetl, že se jednalo o zajištění humanitárního koridoru, nikoliv o bojové misi. Nepochopil jste to,“ vysvětlil mu Pavel.

Předseda hnutí ANO také reagoval na otázku moderátora, proč po prvním kole jednal s poslancem SPD Jaroslavem Foldynou a tento týden s komunistou Josefem Skálou.

„Já kandiduji proto, abych zastupoval všechny občany ČR. Pan Skála, a vůbec jsme se o tom nebavili, pan Skála vítal invazi vojsk Varšavské smlouvy. Já budu jednat s každým občanem ČR. A to neznamená, že souhlasím s jeho názory. Já budu zastupovat všechny,“ uvedl Babiš a znovu zopakoval své tvrzení o tom, že Petr Pavel také vítal sovětská vojska, i přes upozornění moderátora, že Pavlovi tehdy bylo sedm let. „Vy lžete, kudy chodíte,“ reagoval Pavel.

Podle zatím posledního průzkumu, který pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar, by druhé kolo voleb vyhrál Petr Pavel. Určitě by ho volilo 46 procent lidí a spíše sedm procent. Pro Babiše by určitě hlasovalo 29 procent a spíše devět procent voličů. Koho budou volit, zatím neví devět procent respondentů.