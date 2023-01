„Chcete pivo zdarma? Doneste lístek Babiše.“ Jak fanoušci sledovali volby

„Chtěli jsme něco udělat pro to, abychom s výsledkem hnuli,“ říká provozní Jakub Mojžíš zpoza baru, kde se stará o sklo a rozlévá alkohol. Odkazuje na to, že první kolo prezidentských voleb bylo ve zhruba osmitisícovém městě velmi těsné. O třicet hlasů vyhrál Andrej Babiš nad Petrem Pavlem.

Jak postupovalo sčítání, tak pozitivní nálada v prostorném baru přímo v hořickém pivovaru rostla. „Odhaduji to na vítězství 57 procent pro Pavla,“ říká Martin, který s partou kamarádů sedí v jednom z boxů.

„Já jsem přinesl tři lístky. Ale nedělám to kvůli pivu. Kdybych chtěl, tak bych jich mohl přinést klidně i sedm, celá rodina volila Pavla. Pro nás neexistuje volit estébáka,“ říká na ježka ostříhaný čtyřicátník, který se představuje jako Patrik Jeřábek.

V baru ale nesedí jen fanoušci Petra Pavla. Například dvacátník, který se představuje jako Jirka, vypráví, že se mu nelíbí jeho politika. „Je to probruselský politik. Za mě by se měl rozvoj země směřovat na V4. Západ nás má za lopaty,“ vysvětluje.

Chvíle, kdy Petr Pavel přichází na podium. V Stress Baru v Hořicích, kde rozdávají pivo za lístek Andreje Babiše si vysloužila potlesk. A pak chvilka ticha, co vlastně vítěz voleb řekne. #volbySZ pic.twitter.com/5gkO17DG3h

„Dopiju pivo a jdu to oslavit, jdeme se s chlapy vykoupat,“ hlásí Patrik Jeřábek s tím, že míří do vedlejší obce do požární nádrže, přestože jsou teploty pod nulou.