„Chování matky překročilo všechny meze.“ Rodiny se hádají kvůli volbám

Lidé napříč republikou se potýkají s tím, jak přežít volbu prezidenta a nespálit přitom všechny mosty k vlastním příbuzným.

„Já jsem s matkou nikdy moc dobré vztahy neměl, ale snažil jsem se je nějak udržet jen kvůli mé malé sestřičce, která je teď v první třídě. To, co ale poslední dobou dělala, překročilo všechny meze. Nezačala nadávat jen mně, ale i mé přítelkyni a její babičce,“ popisuje František ze severu Čech.

Konflikt podle něj vyvolala jeho fotka s hlasovacím lístkem pro Petra Pavla.

„Nejvíce mě naštvalo, když matka začala psát přítelkyni, která teď poslední dobou trpí depresí, že z ní bude jen další hloupej pěšák a nepomůže jí, ani když se střelí do nohy,“ říká František. „Mrzí mě, že svoji sestřičku už nejspíš neuvidím,“ dodává.

Volba prezidenta republiky skutečně rozděluje společnost, nejde o pouhé klišé. Seznam Zprávy vyzvaly čtenáře, aby popsali své vlastní rodinné konflikty kvůli rozdílným názorům na oba kandidáty. A desítky lidí odpověděly – někteří na sociálních sítích, jiní e-mailem.

„Co se mých rodičů a sourozence týká, tak to je pěkná divočina. Nejsme schopní se shodnout na tom, jakou barvu má nebe, natož na politických tématech. Zvláště u otce nezabírá argumentace, videa, články ani weby, které se zabývají vyvracením dezinformací nebo hoaxů. V praxi to vypadá tak, že jsou témata, kterým se vyhýbáme a o kterých nemluvíme. Bohužel ne vždy tahle taktika strkání hlavy do písku zajistí klid a lásku v rodině,“ píše čtenář Norbert.

Nebudu se s tebou bavit, protože tě mám rád

Přesvědčovat jiné lidi o své vlastní pravdě je složité a často zbytečné, říká psycholog a publicista Bohumil Sláma. Zvlášť v tak vypjaté situaci, jako je letošní prezidentská volba.

„S tím se moc dělat nedá. Člověka, kterému je více než osmnáct let, v zásadních věcech nepředěláte. Názor se vyvíjí dlouho, od dětství, je to souhrn zkušeností, názorů, postojů. Do představy o budoucím prezidentovi se to promítá. Jak je vidět, lidem na volbě záleží – máme vysokou volební účast, vkládají do toho cosi ze sebe. S tím se těžko hýbe,“ říká Sláma.

Můj děda se mnou na základě politického přesvědčení (on volič Babiše já nikoliv) přestal komunikovat a začal mě oslovovat jako Pane Mrázku. Smutné rozhodnutí, ale zcela dobrovolné. Nikterak jsem s ním o politice nedebatoval. — Adam Mrázek (@MrazekAdam) January 24, 2023

Z desítek příběhů, se kterými se čtenáři redakci svěřili, ani jediný nepopisuje situaci, kdy by si volič Andreje Babiše stěžoval na chování fanoušků Petra Pavla ve své rodině. To může být ale zkresleno tím, že například Twitter, kde mimo jiné redakce výzvu publikovala, je obecně více nakloněný Pavlovi.

„Řeknu to narovinu: ti, co volí Babiše, jsou tvrdolíni, zatímco ti, co volí Pavla, jsou trošku víc otevření, open-minded. Mezi otevřenými lidmi a tvrdolíny je sice plynulá hranice, ale jakási pomyslná čára tam je, a je pro spoustu lidí nepřekročitelná,“ říká psycholog Sláma.

Má vůbec smysl snažit se přetáhnout druhého na svoji stranu?

„Radši říct: ‚Jsi pitomý, ale já už se s tebou o tom nebudu bavit, protože tě mám rád‘,“ říká se smíchem psycholog.

Černá ovce rodiny

A přesně tak se také někteří lidé chovají. Těší se, až bude po volbách.

„Jsem černá ovce rodiny, všichni volí Andreje Babiše, jen já Petra Pavla. Nerozumím jejich vnímání Bureše a oni mému. Už proběhlo hodně hádek, ale nemá to cenu. Když předkládám argumenty, tak jsem prý naivní, že věřím novinářům, nemám tolik zkušeností a podobné nesmysly. Raději se tomu už vyhýbám, případně odcházím. Beru to jako lekci, která mě učí trpělivosti a umění přijímat cizí názor, i když jde proti mým hodnotám. Je to moje rodina a mám je ráda, bylo by škoda spolu kvůli tomu nemluvit. Už se těším, až bude po volbách,“ popisuje čtenářka Renata.

Jiní dospěli do stádia, kdy spolu rodina vůbec nemluví. „Moje mamka volí Babiše a už 14 dní spolu nemluvíme… Tak daleko tyhle volby zašly. Fakt hnus,“ píše Daniel.

A další čtenář přidává svoji zkušenost z parlamentních voleb: „Poté, co Andrej Babiš nevyhrál volby, otec s námi tři týdny odmítal komunikovat.“

Anketa Máte v rodině stejný názor na to, kdo má být prezidentem? Ano 53,5 % Ne 46,5 % Celkem hlasovalo 4890 čtenářů.

Přerušení veškerých kontaktů ale podle Slámy není dobré řešení. „Radil bych, ať spolu klidně nemluví, ale ať se to nepromítne do toho, čemu Miroslav Plzák říkal ‚instrumentální záležitosti‘ v rodině. Někdo je třeba zvyklý chodit nakupovat, ale naštve se a řekne: ‚Já už ti nakupovat nebudu‘. Je potřeba dělat dál každodenní běžné povinnosti, i když se spolu téměř vůbec nebaví. Jak se začnou rozkližovat ty každodenní běžné věci, tak už je to špatné,“ radí psycholog.

Ano, ve sve sirsi rodine mam volice obou kandidatu. Respektuji jejich volbu a nemam je proto mene rada, rada je mam za spoustu jinych veci… i kdyz toto prijeti je pro me tezke… proste respektuji, ze nemam patent na jedinou pravdu na svete. — Miroslava Hejdukova (@MiroslavaHejdu1) January 24, 2023

Lidé se často potýkají s tím, jak čelit dezinformacím. Typicky si stěžují, že jejich rodiče či prarodiče masivně šíří lživé nebo zkreslující zprávy prostřednictvím e-mailu nebo různých sociálních sítí, a to často právě mezi svými nejbližšími.

Na řetězové e-maily nebo přeposílaná videa někteří odpovídají tím, že svým příbuzným posílají vlastní e-maily nebo videa.

„Minulé volby na doporučení volila mamka Fischera. A dnes si vyčítá, že hlas propadl. Nepochopila, že to byla volba dobrá. Dnes chce volit podle sebe a je ovlivněna přeposílanými e-maily, SMS, je zmanipulovaná. Nevadí jí věci, které Babiš udělal, a na Pavla vytáhne slova jako rozvědčík, výjezdy do Ruska a další věci, které posílá Babišův tým. Komunikace na téma politika není možná. Snad teď pomohl Kovy s jeho videem, které jsem přeposlal,“ popisuje čtenář Honza.

Foto: Twitter Medicína se dává po kapkách, říká Bohumil Sláma.

Má smysl dezinformace vyvracet, hádat se o věcném obsahu takových zpráv?