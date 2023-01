Babiš s Pavlem se do sebe pustili kvůli komunistické minulosti

Na začátku se kandidáti bavili o tématu války a opět se řešil Babišův výrok ohledně toho, že by neposlal české vojáky na pomoc Polsku, kdyby ho napadlo Rusko, kdy poté svůj výrok korigoval a řekl, že by článek pět dodržel.

Oba kandidáti se do sebe poté pustili kvůli komunistické minulosti. „Pan Pavel je typicky reprezentace totality, on byl cvičen jako špion, aby ho vysadili v zahraničí,“ reagoval tímto způsobem Babiš na otázku moderátorky, proč mluví o nové totalitě, když se sám schází se stalinistou Josefem Skálou, který se od té staré nedistancoval.

Babiš se v debatě vrátil také dopolednímu duelu na Novinkách. Šéf ANO tam odmítl, že by SPD mohla být koaličním partnerem jeho hnutí. Uvedl také, že jako prezident by premiérem jmenoval vítěze voleb. Neumí si ale představit, že by SPD volby vyhrálo a uchazečem o post premiéra by byl jeho předseda Tomio Okamura.