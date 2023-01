Pavel v debatě ČT vypadl z formy, nahrál tak Babišovi

V nedělní debatě v České televizi byl Petr Pavel v defenzivě. Působil unaveně a byl viditelně nachlazený. Následný program na den zastavil a omluvil se ze setkání s voliči i z některých debat.

Andrej Babiš svého protikandidáta oproti tomu přehrával emocionální lavinou i díky kontroverzním výrokům. Podle oslovených odborníků ale nemusí být slabší debata, ani náhlá zdravotní indispozice Pavla přelomovým bodem kampaně.

Podle oslovených odborníků totiž většina voličů základní názor na finalisty už má a spíš dochází k jejich utvrzování.

„Nemoc Petra Pavla může handicapovat v kontaktní kampani, bude ale asi dělat maximum pro to, aby se mohl zúčastnit dalších debat. Jde o nepříjemnost, ale vzhledem k atmosféře ve společnosti by tento výpadek neměl Pavla ohrozit,“ míní například Otto Eibl, vedoucí Katedry politologie Fakulty sociálních na Masarykově univerzitě v Brně.

Podle něj je rozdíl, když se kandidát schovává z vlastní vůle, nebo je skutečně nemocný. Zároveň nelze náhlé nachlazení srovnávat se situací, kdy jeden kandidát kypí zdravím a druhý dlouhodobě churaví.

„Vzhledem k atmosféře ve společnosti by tento výpadek neměl Pavla ohrozit. Určitě to nebude tak jako v 1960, kdy nemocný Nixon prohrál s opáleným JFK,“ dodal Eibl.

Obdobně o náhlé indispozici v kampani smýšlí i politická konzultantka a zakladatelka Institutu politického marketingu Alžběta Králová. Podle ní pak Pavlovu kampaň nepošramotí ani fakt, že přesouvá nebo ruší rozhovory a debaty, které se měly odehrát mimo televizní studia.

„Ty totiž z logiky věci nebudou mít takový zásah. Důležité budou televizní debaty, takže se tým soustředí prioritně na ta vystoupení, která budou mít největší zásah a dopad a budou co nejblíže k otevření volebních místností,“ uvedla Králová.

Seznam Zprávy se obrátily ohledně zdravotního stavu Petra Pavla na jeho tým. Ten na otázky neodpověděl, stejně jako na to, zda se bude nějakým způsobem měnit jeho další strategie. A to nejen kvůli zdravotnímu stavu, ale i v návaznosti na skutečnost, že jeho výkon v České televizi hodnotí většina oslovených expertů a expertek jako slabší.

V Pavlově případě se odborníci shodují, že se mu vlastně podařilo „jen“ se nenechat vytočit a udržel klid a přímý pohled.

„V předchozích debatách jsme často viděli, že na svého oponenta dokáže s nadhledem a lehkostí jemu vlastní velmi trefně reagovat a ještě do toho často dostat humor a nějaký zapamatovatelný výrok. To se ve včerejší debatě nepovedlo,“ míní Alžběta Králová.

„Řekl to, co chtěl, ale myslím si, že bylo patrné, že nebyl v té úplně stoprocentní formě,“ shoduje se s ní šéfka Katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová.

Babiš ve formě

Výraznější pak podle obou byl bez jakýchkoliv pochyb bývalý premiér a šéf hnutí ANO. „Byl více ve formě. Nebál se jít do naprosto kontroverzních výroků, které byly velmi emocionální a možná nebyly z faktického hlediska úplně promyšlené, ale bral to skutečně jako slovní souboj a šel do toho s velkou energií,“ míní Denisa Hejlová.

Podle Alžběty Králové využil hned několik „fíglů“. „Určitě se mu povedlo jeho neočekávaným příchodem rozhodit na poslední chvíli moderátora. Moment zaskočení pak může fungovat. Na začátku máte ‚navrch‘ a ostatní dostanete do nekonformní pozice,“ vypíchla.

Druhým povedeným Babišovým momentem pak bylo podle ní i následné vysvětlení, proč na diskuzi nakonec dorazil, i když tvrdil do poslední chvíle opak. „Zmínil bohoslužbu v Chrámu svatého Víta, která údajně stála za změnou jeho názoru. To považuji za taktické rozhodnutí, Andrej Babiš se dlouhodobě obrací tam, kde je možné získat voliče,“ uvedla Alžběta Králová.

Andrej Babiš kartu víry hraje od prvních hodin druhého kola prezidentské volby. Původně dokonce chtěl kampaň pro druhé kolo odstartovat v chrámu Marie Panny Vítězné u sošky Pražského Jezulátka. Řád bosých karmelitánů, který se o kostel a sošku stará, chrám ale zavřel a vzkázal, že si kampaň u Pražského Jezulátka nepřeje.

Téma víry a obrácení se pak podle odbornice na neverbální komunikaci Noemi Zárubové v nedělní debatě v České televizi promítlo nejen do Babišových slov, ale i do jeho gestikulace.

„Gestikuloval se sepjatýma rukama, měl nátěr zbožného muže, ale dlouho to nevydržel. Zbožnou roli opustil a byl to Andrej Babiš tak, jak ho známe,“ popsala své dojmy pro Seznam Zprávy.

Podle Zárubové se ke gestikulaci se sepjatýma rukama během debaty ještě vrátil a spojil ji s dalším motivem. „Byla to taková ‚ublížená nabídka‘. Byl nakrčený, ublížený tón, výraz ve smyslu ‚už nevím, co bych měl říci, abyste mne poslechli‘,“ uvedla s tím, že takový postoj podprahově míří spíš na nerozhodnuté voliče. „Je to jako když řeknete dětem, pojďte jíst, nebo budete mít hlad,“ dodala Zárubová.

Část odborníků se pak pozastavovala i nad rolí moderátora Martina Řezníčka. Podle šéfky Katedry marketingové komunikace a public relations Univerzity Karlovy Denisy Hejlové nebyl duel z jeho pozice zvládnutý.

„Martin Řezníček je velmi zkušený moderátor, který má zkušenosti ze zahraničí. Myslím ale, že v debatě se projevilo, že je opravdu těžké debatovat s dvěma tak odlišnými lidmi,“ hodnotí jeho výkon Hejlová.

„Andrej Babiš se dostával pod tlak spíše díky moderátorovi, než že by se to povedlo jeho oponentovi,“ uvedla zas Alžběta Králová. Podle Otty Eibla ale byla debata standardní. Noemi Zárubová moderátora dokonce pochválila.

Seznam Zprávy oslovily i Českou televizi, jak debatu hodnotí a zda byli v ČT na příchod Andreje Babiše připraveni.

„Česká televize pozvala do debaty oba kandidáty a s možností, že se budou oba diskuze účastnit, také počítala. Přestože tedy pan poslanec Babiš nepotvrdil svůj zájem zapojit se do přenosu České televize až do posledních minut před jeho startem, šlo o alternativu, kterou nebylo možné vyloučit a kterou ČT zvládla z hlediska dramaturgie i moderace,“ zareagovala mluvčí České televize Karolína Blinková.

Prezidentské kandidáty ještě čekají dvě společné televizní debaty. Ve středu se utkají na Prima News a den před otevřením volebních místností na televizi Nova.