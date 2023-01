Ověřili jsme debatu na ČT: Babiš mluvil víc než Pavel. A manipuloval

Andreji Babišovi v poslední době podle průzkumů i sázkových kanceláří klesá šance na to, že by v prezidentských volbách mohl Petra Pavla porazit. Pravděpodobně i proto zvolil v debatě České televize velmi útočný styl, který ale často nebyl podložený fakty, nebo byl manipulativní. Jednu z motivací, proč bývalý premiér vede výrazně negativní kampaň, včetně billboardů strašících válkou, popisuje v podcastu Vinohradská 12 politolog Miloš Gregor.

Ten v první řadě upozorňuje na to, že Babiš je v politice přes deset let. Voliči ho proto zpravidla znají a mají na něj utvořený jasný názor. „To znamená, že pokud on se rozhodne po tak dlouhé době kandidovat na prezidenta, tak bojuje s tím, že už má nějak rozdané karty a nevstupuje jako nový hráč, který by se lidem teprve představoval,“ vysvětluje politolog. „Všichni už ho známe, všichni si o ně myslíme své. A aby on tuto nevýhodu pro sebe prolomil, tak se musí snažit to hrací hřiště totálně překopat.“