Ověřeno: Green Deal dojednala Babišova vláda, Pavel je proti nelegální migraci

Jan Čížek, podnikatel a neúspěšný kandidát do zastupitelstva hlavního města Prahy za SPD v roce 2018, na svém facebookovém profilu tvrdí, že vítěz 1. kola prezidentských voleb Petr Pavel jde proti zájmům České republiky. Jako konkrétní důkazy pro své tvrzení uvádí například to, že generál ve výslužbě „chce Green Deal EU, který nám všem zdražil elektriku 3×, některým i 10×. Zničí průmysl,“ nebo „chce euro, které Slovákům a nyní Chorvatům zdražilo ceny o 30%.“

Přitažlivost prezidentského kandidáta posuzovat nebudeme, ta je čistě subjektivní. Ve faktických výrocích ovšem Čížek nepíše pravdu. Jím zmíněný Green Deal dojednala vláda Andreje Babiše, ten pak svůj krok obhajoval mimo jiné tím, že je to „tisíc miliard, které máme dostat hlavně na investice do vody, do lesů, do životního prostředí, do ekologizace průmyslu, což je pro nás výhodné. Uvažovat o vystoupení ze Zelené dohody není vůbec namístě“.